تشيلسي يضع خططا لإنشاء ملعب جديد
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن تشيلسي سينظر مرة أخرى في الانتقال المحتمل من ملعب ستامفورد بريدج إلى ملعب جديد في إيرلز كورت.
ووفقا للصحيفة، فقد شكل تشيلسي فريقا للإشراف على خطط إنشاء ملعب جديد راقٍ، ومن بين الخيارات التي سيتم النظر فيها، إنشاء ملعب يتسع لـ60 ألف مقعد على مساحة 40 فدانا في إيرلز كورت.
وستامفورد بريدج هو الملعب الحالي لتشيلسي، ويتسع لـ40 ألف مشجع.
وفكر تشيلسي لأول مرة في الانتقال إلى إيرلز كورت في العام 2013 تحت قيادة المالك السابق الروسي رومان أبراموفيتش، قبل أن يتم رفض الفكرة.
وأشارت "ديلي ميل" إلى أنه تم بيع الموقع لمطوري العقارات مقابل 425 مليون جنيه إسترليني في العام 2019، ولكن لم يتم تطويره بعد.
ومن المقرر أن تنشر شركة إيرلز كورت للتطوير، المسؤولة عن قيادة تطوير الأرض، مسودة مخطط رئيسي لمستقبلها خلال فصل الشتاء.
وعلى هذا النحو، لا يزال التطوير في مراحله الأولى، ولم يتم تقديم أي طلبات تخطيط.
وقال مصدر لصحيفة "The Mail on Sunday"، إن ملعب تشيلسي في إيرلز كورت "لم يكن مطروحا على الورق، ولكنه ليس مستحيلا. الأشياء يمكن أن تتغير".
ويفكر النادي الآن في مجموعة من الخيارات طويلة الأجل، بما في ذلك تحديد المواقع الجديدة المحتملة، وإعادة بناء ستامفورد بريدج الاحتياطية، والهدم والبدء من جديد.
وسيطلب تشيلسي إذنا من مالكي ملعب تشيلسي "Chelsea Pitch Owners plc" لمغادرة ستامفورد بريدج.
و "Chelsea Pitch Owners plc" منظمة غير ربحية وهي جزء من تشيلسي وهي مكلفة بصيانة الاستاد، وتمتلك حقوق تسمية نادي تشيلسي.
وبدون إذنهم سيضطر النادي للتخلي عن اسم نادي تشيلسي.
ولدى تشيلسي أيضا إمكانية اقتناص موقع مساحته 1.2 فدان بجوار ستامفورد بريدج مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.