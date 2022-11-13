تشيلسي يضع خططا لإنشاء ملعب جديد

ومن المقرر أن تنشر شركة إيرلز كورت للتطوير، المسؤولة عن قيادة تطوير الأرض، مسودة مخطط رئيسي لمستقبلها خلال فصل الشتاء.

وعلى هذا النحو، لا يزال التطوير في مراحله الأولى، ولم يتم تقديم أي طلبات تخطيط.

وقال مصدر لصحيفة "The Mail on Sunday"، إن ملعب تشيلسي في إيرلز كورت "لم يكن مطروحا على الورق، ولكنه ليس مستحيلا. الأشياء يمكن أن تتغير".

ويفكر النادي الآن في مجموعة من الخيارات طويلة الأجل، بما في ذلك تحديد المواقع الجديدة المحتملة، وإعادة بناء ستامفورد بريدج الاحتياطية، والهدم والبدء من جديد.