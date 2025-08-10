الذهب في خطر.. 4 أشياء ترعب محمد صلاح في أهم موسم مع ليفربول

كتب – نور الدين ميفراني

يستعد محمد صلاح لبداية موسم جديد برفقة ليفربول بمواجهة كريستال بالاس في مباراة الدرع الخيرية، مساء اليوم الأحد، لكن المهم بالنسبة للدولي المصري هو الحفاظ على التألق والسعي لتقديم أفضل مستوياته وقيادة الفريق للألقاب.

ويسعى صلاح لتكريس تفوقه في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر الفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف للمرة الخامسة في مسيرته، وتحقيق رقم قياسي، ويعتبر هدفا مهما بالنسبة له في ظل تجديد عقده والصفقات الكبيرة التي قام بها ليفربول.

أخبار ذات علاقة 4 عوامل تتحكم في أول ألقاب محمد صلاح هذا الموسم

وتوج النجم المصري بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي برصيد 29 هدفا، متفوقا على السويدي ألكسندر إيزاك (23 هدفا)، ونجم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند (22 هدفا).

لكن المهمة هذا الموسم تبدو صعبة لعدة أسباب نرصدها في التقرير الآتي:

1- قدوم السويدي فيكتور غيوكيريس

تعاقد آرسنال مع الهداف السويدي فيكتور غيوكيريس من سبورتينغ لشبونة، ويعتبر ماكينة أهداف على المستوى العالمي، حيث سجل 97 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة في 101 مباراة.

وبالنظر لمعدل أهدافه المرتفع من المنتظر أن ينفجر المهاجم السويدي برفقة آرسنال ويكون منافسا قويا على الحذاء الذهبي.

2-استمرار تألق السويدي ألكسندر إيزاك

ما زال مصير المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك غير محسوم في نيوكاسل يونايتد، ويرغب ليفربول في ضمه، لكنه يبقى مهاجما خطيرا نافس محمد صلاح على الحذاء الذهبي الموسم الماضي وحل ثانيا.

وسواء ظل المهاجم السويدي في نيوكاسل أو انتقل لليفربول سيكون مرشحا قويا لجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

3-غياب صلاح شهر بسبب كأس أمم أفريقيا

يشارك المنتخب المصري في نهائيات أمم أفريقيا بالمغرب في الفترة ما بين 20 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026؛ وهو ما يعني غياب محمد صلاح عن فريقه ليفربول لمدة قد تزيد على شهر، حسب مسار المنتخب المصري في البطولة.

وبغيابه عن عدد مهم من المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز قد تتقلص حظوظه في الفوز بالحذاء الذهبي.

4-رغبة هالاند القوية في استعادة الحذاء الذهبي

لعب المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند 3 مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز برفقة مانشستر سيتي وتوج خلالها بجائزة الحذاء الذهبي مرتين، وحل ثالثا الموسم الماضي.

ويسعى هالاند لاستعادة مستواه السابق والعودة لصدارة الهدافين وتجريد صلاح من الحذاء الذهبي.