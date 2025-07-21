"ضربة مفاجئة" تهدد أحلام برشلونة وراشفورد

قد لا يتمكّن ماركوس راشفورد من تمثيل نادي برشلونة الإسباني، على الرغم من وصوله إلى العاصمة الكتالونية لإتمام إعارته مع أبطال الليغا.

فبينما كان راشفورد على وشك الانضمام إلى برشلونة بعد هبوطه في المدينة الإسبانية الليلة الماضية، فإن الدولي الإنجليزي قد يُحرم من اللعب مع حامل لقب الدوري الإسباني.

أخبار ذات علاقة أول رد فعل من لامين يامال بعد انضمام راشفورد لبرشلونة (صورة)

ويعاني برشلونة من أزمات مالية أكثر خطورة من مانشستر يونايتد منذ فترة، حيث يواجه صعوبات متكررة في تسجيل اللاعبين الذين تعاقد معهم بسبب القيود المالية للنادي.

ففي الموسم الماضي، تمكن برشلونة من تسجيل، داني أولمو وباو فيكتور، رسميًا بعد بداية الموسم، بعد بطلان تسجيلهما سابقًا بسبب الخلافات المستمرة مع اتحاد الكرة الإسباني.

والآن، قد تتكرر المشكلة نفسها مع الصفقة الجديدة للنادي، ماركوس راشفورد.

أخبار ذات علاقة من يكون ضحية فليك بعد انتقال ماركوس راشفورد إلى برشلونة؟

أزمة جديدة

على الرغم من تخلي راشفورد عن جزء كبير من راتبه الذي كان يحصل عليه في مانشستر يونايتد، حيث خفض أجره السنوي من 16.9 مليون جنيه إسترليني إلى 8.6 مليون جنيه إسترليني، إلا أن تسجيله في برشلونة ليس مضمونًا.

وقالت شبكة (talksport) في تقرير لها: "إنه يتقاضى راتبًا أقل لتنفيذ هذه الصفقة، لكن لا يوجد أي ضمان حتى الآن، خاصة إذا صدقنا خافيير تيباس، رئيس الليغا، بأن برشلونة ستتمكن من تسجيله في الوقت الحالي".

أخبار ذات علاقة برشلونة يضم ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد

وأضافت الشبكة في تقريرها: "هذا شيء يجب أن نتابعه، كما هو الحال مع كل صفقات برشلونة.. وهذا ما دفع نيكو ويليامز للانسحاب من الصفقة سابقًا".

وتابعت: "راشفورد ليس لديه خيارات كثيرة، جزئيًا بسبب راتبه المرتفع، وجزئيًا بسبب أدائه المخيب في العامين الماضيين، رغم أنه أظهر لمحات من مستواه القديم أمام أستون فيلا".

واختتمت: "قد تتسبب الأزمة المالية في برشلونة، بعدم تسجيل راشفورد كما حدث سابقاً لداني أولمو".