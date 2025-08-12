رغم رفضه العرض الأول.. الاتحاد السعودي يطارد نجم ميلان

أعاد نادي الاتحاد السعودي فتح ملف التفاوض مع الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان، قبل أيام من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، بعدما كان قد أغلقه في وقت سابق.

ويسعى الاتحاد لتعزيز خط وسطه هذا الصيف، وكان قد وضع بن ناصر ضمن أولوياته، قبل أن يتراجع عن الصفقة قبل أسابيع، بسبب فشل المفاوضات الشفهية مع النادي الإيطالي.

تجديد المفاوضات

الإعلامي الرياضي محمد البكيري أكد أن شركة الاتحاد جددت اتصالاتها مع ميلان خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى رغبتها في التعاقد مع اللاعب، معتبرًا أنها صفقة قد تنهي ما وصفه بـ"الحرب الباردة" بين اللاعب وإدارة ميلان.

وأوضح البكيري عبر حسابه على منصة "إكس" أن المدير الرياضي للاتحاد رامون بلانيس قد يكون الطرف القادر على إنهاء الخلاف، خاصة أن إدارة ميلان تريد بيع عقد اللاعب، بينما يتمسك بن ناصر باختيار وجهته المقبلة، وهو يتدرب حاليًا مع رديف الفريق بعد نهاية إعارته إلى مارسيليا الفرنسي.

يذكر أن بن ناصر البالغ من العمر 27 عامًا انتقل إلى ميلان صيف 2019 من إمبولي مقابل 17.20 مليون يورو، قبل أن يعيره النادي الإيطالي في شتاء 2025 إلى مارسيليا لمدة ستة أشهر. النادي الفرنسي يرغب في استعارته مجددًا، لكن ميلان يصر على البيع النهائي.