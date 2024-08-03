أعلن بروسيا دورتموند الألماني وصيف بطل دوري أبطال أوروبا 2023، اليوم السبت رسميا رحيل نجمه نيكلاس فولكروغ دون أن يعلن وجهته المقبلة، وذلك في وقت أصبح توقيع المهاجم الدولي الألماني مع وست هام الإنجليزي مسألة وقت لا أكثر.

وأكد بروسيا دورتموند عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن "نيكلاس فولكروغ غادر التدريبات صباح اليوم التدريبات منهيا رسميا تجربته مع النادي".

وقال دورتموند إنه "منح فولكروغ الفرصة لإجراء محادثات مع ناد آخر".

وربطت عديد التقارير الإخبارية المهاجم الدولي الألماني الذي بلغ مع منتخب بلاده ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024، بالانتقال إلى وست هام الإنجليزي.

وقالت تقارير نشرتها شبكة سكاي سبورت إن نادي وست هام يونايتد يستعد للإعلان الرسمي عن تعاقده مع نيكلاس فولكروغ.

وأضافت أن الصفقة تبلغ 26 مليون يورو بالإضافة إلى 4 ملايين كإضافات، فيما سيوقع المهاجم الألماني (31 عاما) على عقد يمتد حتى 2027 وسيحصل على راتب سنوي قدره 3 ملايين يورو.