المصري أحمد الجندي يتأهل إلى نهائي الخماسي الحديث في أولمبياد باريس

نجح أحمد الجندي، أمل مصر في الفوز بميدالية ذهبية، في العودة من كابوس قفز السدود ليصل إلى نهائي مسابقة الخماسي الحديث للرجال بتسجيل رقم قياسي أولمبي في ألعاب باريس اليوم الجمعة.

وفاز الجندي بالميدالية الفضية في طوكيو قبل ثلاث سنوات، لكن الشاب المصري (24 عاما) يأمل منح بلاده أول ميدالية ذهبية في أولمبياد 2024 في خلفية رائعة لقصر فرساي.

وبعد مشاركته في صدارة جولة تصنيف المبارزة أمس الخميس، عانى الجندي من انتكاسة عندما رفض حصانه، الذي اُخْتِير عشوائيا تاليسمان دي نو، القفز وكاد أن يسقطه من فوقه- وهو ما كان يعني إقصاءه.

ونجح المتسابق المصري في المحاولة الثانية، لكنه تعرض لعقوبات بسبب إسقاطه عارضتين أخريين والوقت الزائد؛ مما دفعه لاحتلال المركز 17 بين 18 متسابقا، لكنه تقدم للمركز السابع بعد الجولة الإضافية في المبارزة، ثم وصل للمركز الخامس في الترتيب العام بعد سباق 200 متر سباحة.

وحقق الجندي المركز الأول في السباق النهائي للرماية بالليزر، والذي تضمن رماية بمسدس الليزر والركض حتى خط النهاية أمام آلاف المتفرجين في ملعب أقيم في حدائق قصر فرساي.

وبلغ مجموع نقاط الجندي 1516 نقطة في السباق الذي استغرق 90 دقيقة هو رقم قياسي أولمبي، رغم أن ذلك كان متوقعا؛ لأن مسافة الركض كانت أقصر 200 متر عن ذي قبل.

واحتل السويسري ألكسندر دالينباخ، الذي حقق جولة رائعة في الفروسية، المركز الثاني في قبل النهائي (أية)، بينما جاء المكسيكي إميليانو هرنانديز في المركز الثالث، فيما تأهل الفرنسيان جان بابتيست مورسيا وفالنتين براديس للنهائي.