لحظة غضب وانفعال فينيسيوس على تشابي ألونسو بعد تغييره أمام إسبانيول (فيديو)

أثار البرازيلي فينيسيوس جونيور جدلاً واسعًا بعد ردة فعله الغاضبة على قرار مدربه تشابي ألونسو باستبداله خلال فوز ريال مدريد على إسبانيول بهدفين دون رد في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو.

في الدقيقة 77، قرر ألونسو إخراج فينيسيوس والدفع برودريغو، وهو ما لم يتقبله النجم البرازيلي الذي بدا غاضبًا أثناء التوجه نحو الخطوط.

ورصدت الكاميرات لحظة إلقائه زجاجة مياه على الأرض ورفع ذراعيه محتجًا، قبل أن يدخل في نقاش قصير مع المدرب على الخطوط الجانبية، ثم اتجه إلى مقاعد البدلاء بملامح تعكس استياءه الواضح.

مواجهة مباشرة أثناء التغيير

خلال فترة التوقف لشرب المياه، لم يتردد فينيسيوس في التعبير عن غضبه تجاه ألونسو بعد القرار، وهو ما خلق لحظة توتر واضحة أمام عدسات الكاميرات.

البرازيلي لم يخفِ امتعاضه، بل أظهره بشكل مباشر في حواره مع المدرب، في مشهد أثار الكثير من التساؤلات حول علاقته بالجهاز الفني.

تراجع مكانته داخل الفريق

موقف فينيسيوس يأتي في ظل تراجع واضح لدوره مع الفريق منذ تولي تشابي ألونسو تدريب الفريق، ومع مرور الوقت بدأ يفقد جزءًا من بريقه داخل تشكيلة الفريق.

ورغم مهارته الهجومية وقدرته على إحداث الفارق، إلا أن الانتقادات تلاحقه باستمرار، خاصة مع إصرار ألونسو على التزام جميع لاعبيه بالواجبات الدفاعية، وهو ما لا يُعد من نقاط قوة الجناح البرازيلي.