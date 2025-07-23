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رياضة

تعليق صادم من صديقة كول بالمر بعد انفصالهما (صورة)

تعليق صادم من صديقة كول بالمر بعد انفصالهما (صورة)
كول بالمر وصديقته المصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
23 يوليو 2025، 1:51 م

خرجت المؤثرة وخبيرة التجميل كوني غريس عن صمتها بعد فترة من التقارير بشأن انفصالها عن كول بالمر، نجم تشيلسي.

وأنهى الثنائي علاقتهما هذا الشهر، حتى أن كلًّا منهما ألغى متابعة الآخر على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما يؤكد انتهاء العلاقة بينهما.

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كول بالمر وكوني غريس، وكلاهما يبلغ من العمر 23 عامًا، تعرفا على بعضهما البعض عندما كانا في السابعة عشرة من عمرهما، وقد تم رصدهما معًا للمرة الأولى خلال عطلة في العام الماضي، واستمرت علاقتهما لمدة 12 شهرًا قبل أن ينفصلا مؤخرًا.

وتداولت الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي أن نجم تشيلسي هو من أنهى العلاقة، وذلك بعدما قيل إن كوني تقدّمت له بطلب الزواج، وهو ما لم يلقَ استجابة منه.

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وأفادت التقارير بأن كول بالمر قال لكوني إنه لا يزال صغيرًا على فكرة الزواج، وهو ما أدى إلى اتخاذ الطرفين قرار الانفصال.

وبعد الانفصال، سافر بالمر بمفرده إلى جزيرة سانت كيتس الكاريبية، مسقط رأس جده.

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لكن كوني خرجت مؤخرًا عن صمتها عبر "إنستغرام" لتوضيح الحقيقة أمام متابعيها الـ42 ألفًا، مؤكدة أنها لم تطلب من بالمر الزواج مطلقًا، نافية بذلك الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما كشفت كوني عن الإساءات المروّعة التي تعرضت لها عبر الإنترنت عقب انفصالها عن نجم تشيلسي.

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وقالت في منشور عبر إنستغرام: "لا تصدقوا كل ما تقرؤونه على الإنترنت، الأكاذيب التي ينشرها البعض من أجل المشاهدات والإعجابات شيء محزن للغاية!".

وأضافت كوني في منشورها: "من الجنون كمية الإساءات التي تلقيتها من رجال بالغين خلال الـ24 ساعة الماضية! لا، لم أطلب الزواج منه مطلقًا".

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وفي أعقاب انفصالهما، صرّح مصدر لصحيفة SunSport قائلًا: "كوني وكول يعرفان بعضهما منذ أن كانا مراهقين، لكن الحفاظ على علاقة تحت الأضواء العامة ليس أمرًا سهلًا أبدًا، قطع العلاقة على إنستغرام يُعتبر خطوة كبيرة لدى الجيل الشاب، وتحمل دلالة قوية".

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