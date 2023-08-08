كايل ووكر يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي
كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" عن القرار النهائي الذي اتخذه كايل ووكر، نجم مانشستر سيتي، بشأن مستقبله مع الفريق الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن "اللاعب قرر الاستمرار مع مانشستر سيتي بعد جلسته الأخيرة مع مدربه الإسباني بيب غوارديولا".
وكان ووكر قد اجتمع مع غوارديولا خلال الأيام الماضية، التي سبقت مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في كأس الدرع الخيرية، الأحد الماضي، وحسم قراره بالاستمرار مع الفريق.
من جانبه، قال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه على منصة إكس: "ووكر قريب من الموافقة على العرض الذي قدمه له مانشستر سيتي خلال الـ24 ساعة الماضية، ثقة السيتي ترتفع الآن أكثر بالإبقاء على كل من ووكر وبرناردو سيلفا بعد تقديم العروض الجديدة لهما، وقرب موافقتهما على التجديد".
وكانت تقارير سابقة كشفت أن اللاعب الدولي الإنجليزي تلقى عرضًا من بايرن ميونخ، وكان قريبًا من الرحيل عن الفريق، بسبب غضبه من قلة الدقائق التي شارك بها مع الفريق في موسم 2022-23 المنقضي.
ووكر انضم إلى مانشستر سيتي صيف 2017، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وخلال 229 مباراة خاضها بقميص "السيتي"، تمكن من تسجيل 4 أهداف، ويمتد تعاقده مع بطل الثلاثية حتى 30 يونيو 2024.