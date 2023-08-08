كايل ووكر يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" عن القرار النهائي الذي اتخذه كايل ووكر، نجم مانشستر سيتي، بشأن مستقبله مع الفريق الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن "اللاعب قرر الاستمرار مع مانشستر سيتي بعد جلسته الأخيرة مع مدربه الإسباني بيب غوارديولا".

وكان ووكر قد اجتمع مع غوارديولا خلال الأيام الماضية، التي سبقت مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في كأس الدرع الخيرية، الأحد الماضي، وحسم قراره بالاستمرار مع الفريق.