رسالة حزينة.. ماذا قال تركي آل الشيخ بعد وفاة هوجان؟

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة حزينة بعد وفاة هالك هوجان أسطورة مصارعة المحترفين.

وتوفي هوجان عن عمر يناهز 71 عاماً إثر نوبة قلبية مساء اليوم الخميس في منزله بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "أتقدم بأحر التعازي لصديقي العزيز هالك هوجان، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 71 عامًا".

وأضاف: "لن أنسى أبدًا روعة رؤيته عن قرب في راسلمينيا التاسعة عندما كنت في الثانية عشرة من عمري".

وأتم قائلاً: "لقد فتح هالك آفاق المصارعة، ولن يُنسى أبدًا. كل التعازي لعائلته وأصدقائه".

وكان هوجان قد كتب اسمه بين أساطير المصارعة الحرة بعد أن بدأ مشواره الاحترافي عام 1978 قبل أن يتجه لمصارعة المحترفين في الثمانينيات من القرن الماضي.

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وأصبح هوجان أحد أبرز نجوم اللعبة وحقق لقب WWE 6 مرات خلال مسيرته كما خاض العديد من المباريات والنزالات المميزة ونال شعبية كبيرة.

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وكان اتحاد مصارعة المحترفين WWE قد نشر تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس نعى خلالها وفاة هوجان.