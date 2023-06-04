بيلد: كاي هافيرتز على وشك الانتقال لريال مدريد في صفقة ضخمة
ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن كاي هافيرتز لاعب تشيلسي على وشك الانتقال لريال مدريد في "صفقة ضخمة".
وأعلن ريال مدريد، اليوم الأحد، رسميا رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما (35 عاما)؛ ولهذا يبحث النادي عن بديل.
وظهر اسم هافيرتز لاعب تشيلسي كهدف يحل مكان بنزيما الذي رحل عن ريال مدريد بعد 14 عاما في سانتياغو برنابيو.
وأكدت "بيلد" أن هافيرتز البالغ من العمر 23 عاما يمكن أن يصبح فعليا لاعبا لريال مدريد.
ويُقال، إن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد والرئيس فلورنتينو بيريز معجبان بالمهاجم الألماني الشاب.
وانضم هافيرتز إلى تشيلسي في 2020 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني قادما من باير ليفركوزن وهو رقم قياسي للنادي الألماني.
وكان ريال مدريد يعمل على التعاقد مع هافيرتز من باير ليفركوزن في 2020، وأكدت صحيفة "ماركا" أن اللاعب وافق على الانضمام للميرنغي وأن التفاهم مع باير ليفركوزن كان يسير بشكل جيد، لكن تفشي وباء كورونا غير خطط ريال مدريد لينضم الدولي الألماني إلى تشيلسي في العام ذاته.
وبعد ثلاث سنوات ظهر اسم هافيرتز مرة أخرى في ريال مدريد رغم أن اللاعب يرتبط بعقد مع تشيلسي حتى يونيو 2025.
وسجل كاي هافيرتز مع تشيلسي 32 هدفا وصنع 15 في 139 مباراة لكن أبرز أهدافه كان أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، في موسم 2020/2021.
وهافيرتز ليس الخيار الهجومي الوحيد أمام ريال مدريد، حيث يرتبط بالتعاقد مع هاري كين نجم توتنهام لكن يتردد أن الدولي الإنجليزي لا يريد الرحيل عن الدوري الإنجليزي الممتاز.
وإلى جانب رحيل كريم بنزيما أعلن ريال مدريد رحيل ماركو أسينسيو، وإدين هازارد، وماريانو دياز.