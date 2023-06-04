بيلد: كاي هافيرتز على وشك الانتقال لريال مدريد في صفقة ضخمة

وبعد ثلاث سنوات ظهر اسم هافيرتز مرة أخرى في ريال مدريد رغم أن اللاعب يرتبط بعقد مع تشيلسي حتى يونيو 2025.

وسجل كاي هافيرتز مع تشيلسي 32 هدفا وصنع 15 في 139 مباراة لكن أبرز أهدافه كان أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، في موسم 2020/2021.

وهافيرتز ليس الخيار الهجومي الوحيد أمام ريال مدريد، حيث يرتبط بالتعاقد مع هاري كين نجم توتنهام لكن يتردد أن الدولي الإنجليزي لا يريد الرحيل عن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإلى جانب رحيل كريم بنزيما أعلن ريال مدريد رحيل ماركو أسينسيو، وإدين هازارد، وماريانو دياز.