كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية أن نادي ريال مدريد استجاب للشكاوى الصادرة من الجيران حول ملعب "سانتياغو برنابيو" بسبب الحفلات التي يتم تنظيمها من حين لآخر، وتسبب إزعاجا كبيرا للمواطنين.

وذكرت تقارير مؤخرا أن سكان مدريد انفجروا غضبًا، يوم السبت الماضي، بعد تنظيم حفل المطربة الكولومبية كارول جي في ملعب "سانتياغو برنابيو".

وأوضح التقرير أن "الحفل هو الأول ضمن 4 حفلات موسيقية في ملعب ريال مدريد، خلال الأيام المقبلة".

وبجانب شكاوى الجيران من الضوضاء التي تسببها الحفلات الموسيقية، فهناك شكوى أخرى بسبب عدم نظافة الشوارع، وعدم وجود مواقف للسيارات أو مشاكل الوصول إلى الحي في أيام الحفلات الموسيقية.

ووفقا لما ذكرته "ريليفو"، فهناك اتفاقية عقدها ريال مدريد مع بلدية المدينة للحد من ساعات الحفلات الموسيقية في "سانتياغو برنابيو".

وأوضحت أن المؤسستين اتفقتا على تقليل مدة الحفلات الموسيقية حتى الساعة 11 مساءً، على الرغم من أن مباريات كرة القدم في بعض الأحيان تنتهي في وقت متأخر من الليل، وسيتم تطبيق هذا الإجراء على جميع العقود الجديدة المبرمة من الآن فصاعدًا.

وأوضحت بلدية مدريد أن "هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الإزعاج الذي يتعرض له سكان المنطقة، حتى يطبق النادي جميع التدابير المنصوص عليها في خطة مراقبة الانبعاثات الصوتية".

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وتابعت البلدية: "كما سيتم تحديد ساعات الفرق أو الفنانين الذين يمكنهم إجراء بروفاتهم، وكذلك ساعات تدفق الجمهور إلى الشوارع قبل الحفلات الموسيقية، بالإضافة إلى ذلك، سوف يتولى نادي ريال مدريد بعض المهام في حماية وتنظيف المناطق الخضراء في المباني المجاورة، وسيتم أيضًا تنفيذ أنظمة تشغيل جديدة لجمع النفايات، مثل وضع المزيد من الحاويات في المناطق المحيطة".