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رياضة

اعتقال رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم وابنه بعد نهائي كوبا أمريكا

اعتقال رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم وابنه بعد نهائي كوبا أمريكا
فوضى كوبا أمريكا
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 5:29 ص

ألقت السلطات الأمريكية القبض على رامون جيسورون، رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم ونجله رامون جميل جيسورون في ميامي بعد المباراة النهائية المثيرة لكأس كوبا أمريكا، والتي حاول خلالها مشجعون بدون تذاكر اقتحام الملعب.

وتأخر انطلاق النهائي بين الأرجنتين وكولومبيا لأكثر من ساعة بعدما حاول ألوف المشجعين دخول ملعب (هارد روك) في ميامي عنوة.

وقبل المباراة وقع اشتباك دامي بين قوات الأمن والجماهير التي حاولت اختراق البوابات.

كما ذكرت صحيفة "إل تييمبو" الكولومبية أنه لم يُسمح لخيسورون، البالغ من العمر (71 عامًا)، بدخول الملعب مع ابنه وبعض أفراد عائلته بعد حفل توزيع الجوائز.

واشتبك ابن خيسورون مع حارس الأمن الذي منعهم من الدخول.

وأوضحت الصحيفة أن خيسورون، نائب رئيس اتحاد أميركا الجنوبية للعبة (كونميبول)، شارك أيضًا في النزاع قبل أن يتدخل ضباط الشرطة.

وقالت تقارير إعلامية أمريكية، إن السلطات وجهت للرجلين تهمة الاشتباك مع أفراد الأمن عقب انتهاء المباراة.

 

 

ورفض الاتحاد الكولومبي لكرة القدم التعليق.

وأحرزت الأرجنتين حاملة اللقب كأس كوبا أمريكا للمرة 16 في رقم قياسي بفوزها على كولومبيا 1-صفر، بفضل هدف متأخر في الوقت الإضافي للبديل لاوتارو مارتينيز.

كولومبياكوبا أمريكاالأرجنتين

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