بث مباشر لمباراة الاتحاد والأخدود في الدوري السعودي للمحترفين

يبدأ نادي الاتحاد السعودي، حامل اللقب، مساء اليوم السبت حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري السعودي للمحترفين عندما يلاقي نادي الأخدود في الجولة الافتتاحية من المسابقة.

وبعد خسارته رهان كأس السوبر بإقصائه في نصف النهائي على يد النصر قبل أسبوعين تقريبا، سيعمل الاتحاد على الدخول بقوة في سباق الدوري بعد أن كان منافسوه الثلاثة التقليديين الهلال والنصر والأهلي حققوا جميعهم الفوز في الجولة الأولى.

ويدخل الاتحاد مباراة الأخدود، على ملعب مدينة نجران من أجل تخطي خيبة كأس السوبر وتحقيق أول 3 نقاط في سباق الدوري.

وفي المقابل، يتطلع الأخدود، على ملعبه إلى تحقيق أول انتصار على الاتحاد في خامس مباراة تجمع الفريقين وجها لوجه.

وسبق للاتحاد أن واجه الأخدود 4 مرات سابقة، حقق الفوز في 3 منها وانتهت مباراة واحدة بالتعادل وكانت في مرحلة الإياب للموسم الماضي (1 ـ 1) خلال شهر مارس 2025.

ويدخل الفرنسي لوران بلان مباراة الأخدود بالتشكيلة الأساسية التالية:

أما البرتغالي باولو سيرجيو مدرب الأخدود فاختار التشكيلة الأساسية التالية لبداية المباراة:

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي تغطية مباشرة لمباراة الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين بين الأخدود وضيفه الاتحاد:

الدقيقة 1: