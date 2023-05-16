إثر رفضه تجديد عقده.. أسامة نبيه يرد على قرار مدرب الزمالك تجميد نجله

وقرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق تجميد يوسف أسامة نبيه وإبعاده عن المشاركة في التدريبات والمباريات، بعد تأكده من توقيعه لبيراميدز.

وينتهي عقد يوسف أسامة نبيه مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق لتجديد عقده، ليوقع على عقود الانتقال لنادي بيراميدز.

وقال أسامة نبيه، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن قرار مدرب الزمالك الحالي بتجميد نجله غير قانوني وفقًا لقوانين الفيفا".

وأوضح: "إذا كان النادي لا يريده أن يستكمل عقده حتى نهايته، عليه منحه ورقة رسمية بذلك، لأن إبعاده عن خوض التدريبات والمباريات ليس من حق المدير الفني ولا حتى الإدارة، وفقًا للوائح الفيفا".

وأبدى نبيه غضبه من قرار مدرب الزمالك بتجميد نجله، قائلا: "ليس من حق أوسوريو إبعاد يوسف عن المباريات.. هذا أمر غير احترافي وسيزيد من متاعب الفريق".

واختتم: "يوسف لم يقصر مطلقًا في واجباته مع الزمالك، كما أنه لم يتحدث معنا أحد للتجديد ولا نعلم مع من نجلس، فما الذنب علينا إذًا؟".