إثر رفضه تجديد عقده.. أسامة نبيه يرد على قرار مدرب الزمالك تجميد نجله
رد أسامة نبيه، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، على قرار الجهاز الفني الحالي بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتجميد نجله يوسف من خوض التدريبات والمباريات خلال الفترة المقبلة.
وقرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق تجميد يوسف أسامة نبيه وإبعاده عن المشاركة في التدريبات والمباريات، بعد تأكده من توقيعه لبيراميدز.
وينتهي عقد يوسف أسامة نبيه مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق لتجديد عقده، ليوقع على عقود الانتقال لنادي بيراميدز.
وقال أسامة نبيه، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن قرار مدرب الزمالك الحالي بتجميد نجله غير قانوني وفقًا لقوانين الفيفا".
وأوضح: "إذا كان النادي لا يريده أن يستكمل عقده حتى نهايته، عليه منحه ورقة رسمية بذلك، لأن إبعاده عن خوض التدريبات والمباريات ليس من حق المدير الفني ولا حتى الإدارة، وفقًا للوائح الفيفا".
وأبدى نبيه غضبه من قرار مدرب الزمالك بتجميد نجله، قائلا: "ليس من حق أوسوريو إبعاد يوسف عن المباريات.. هذا أمر غير احترافي وسيزيد من متاعب الفريق".
واختتم: "يوسف لم يقصر مطلقًا في واجباته مع الزمالك، كما أنه لم يتحدث معنا أحد للتجديد ولا نعلم مع من نجلس، فما الذنب علينا إذًا؟".
يذكر أن عبد الواحد السيد أعلن، مساء اليوم الثلاثاء، أن المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو قرر عدم تدرب يوسف أسامة نبيه مع الفريق؛ بسبب توقيعه لنادي بيراميدز وعدم تجديد تعاقده مع الزمالك.
وقال مدير الكرة بنادي الزمالك نقلا عن أوسوريو: "اللاعب الذي لن يستمر معي لن أضعه في حساباتي، وقرر خوضه للتدريبات المنفردة تحت إشراف بعض أعضاء الجهاز الفني".
وشدد عبدالواحد السيد على أن أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، سبق وتقدم بعرض ليوسف أسامة نبيه لتجديد عقده، وشهدت المفاوضات الخلاف على أحد البنود، وأضاف مدير الكرة أنه اجتمع بعدها مع اللاعب وتدخل لتقريب وجهات النظر، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد ليوسف أسامة من أجل التجديد.
وأضاف عبد الواحد السيد أنه عندما طلب من اللاعب التوقيع على العقود، على أن يتكفل الزمالك بحل أزمة المستحقات التي حصل عليها يوسف أسامة من بيراميدز بعد توقيعه للأخير من قبل، فوجئ مدير الكرة برفض اللاعب تجديد عقده مع النادي بالرغم من اتفاقه على كافة تفاصيل العقد الجديد.