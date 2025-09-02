الهلال يعثر على "خليفة" ياسين بونو

كشفت مصادر أن سيموني إنزاغي المدير الفني لنادي الهلال السعودي، وجه إدارة النادي بالتعاقد مع حارس مرمى شاب لتعويض الغياب المتوقع لحارس الفريق الأول المغربي ياسين بونو، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا.

الهلال يسعى بشكل مكثف لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أعلن سابقاً عن تعاقده مع 5 لاعبين هم: المدافع التركي يوسف أكتشيشيك، والمهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، والمدافع الفرنسي تيو هرنانديز، بالإضافة إلى الثنائي المحلي علي لاجامي وعبد الكريم دارسي.

ويسعى الهلال لتأمين غياب بونو المتوقع، في بطولة أمم إفريقيا التي ستقام في شهري ديسمبر ويناير.

التعاقد مع حارس شاب

وأوضحت المصادر أن إدارة الهلال استقرت على التعاقد مع الحارس الفرنسي الشاب ماتيو باتوييه (19 عاماً).

وترى الإدارة أن ماتيو باتوييه الحل الأمثل لسد الفراغ في مركز حراسة المرمى خلال فترة غياب بونو التي من المتوقع أن تمتد طوال شهر يناير2025، حيث سيخوض المنتخب المغربي منافسات البطولة الإفريقية.

ويتميز باتوييه، الحارس الثالث لليون الفرنسي، بكونه من "فئة المواليد" (مواليد 2004)، ما يجعله متوافقاً مع شروط التسجيل في قوائم الفريق.

كما أنه يمثل استثماراً مستقبلياً للفريق في مركز حراسة المرمى.