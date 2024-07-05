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رياضة

فرنسا تقصي البرتغال وتتأهل لمواجهة إسبانيا في نصف نهائي يورو 2024

فرنسا تقصي البرتغال وتتأهل لمواجهة إسبانيا في نصف نهائي يورو 2024
ركلة الترجيح الحاسمة لفرنسا أمام البرتغالالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
05 يوليو 2024، 10:27 م

بلغ المنتخب الفرنسي الدور نصف النهائي لكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 عقب فوزه بركلات الترجيح (5 ـ 3) على حساب البرتغال بعد نهاية المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بين المنتخبين على نتيجة التعادل السلبي.

وبلغت فرنسا تحت قيادة مدربها ديدييه ديشان، الذي كان قائدا للمنتخب في آخر تتويج قاري لمنتخب الديكة، الدور نصف النهائي في أعقاب مباراة حماسية ومليئة بالفرص والهجمات الخطيرة التي كان فيها البرتغاليون الطرف الأفضل في المباراة.

وتصدى الحارس مايك مينيان لعدة فرص سانحة للتهديف لرفاق رونالدو الذي كان أمام فرصة لإرسال بلاده إلى نصف النهائي في الدقيقة 93 عندما تلقى تمريرة عرضية على خط منطقة المرمى لكنه سدد عاليا رغم موقعه المناسب ليهدر فرصة حقيقية للتسجيل.

وتواصل صمود مينيان وخصمه البرتغالي ديوغو كوستا طيلة 120 دقيقة لتؤول المباراة إلى ركلات الترجيح.

 

 

ونجح لاعبو منتخب فرنسا الخمسة في التسجيل وهم ديمبيلي وفوفانا وباركولا وكوندي وهيرنانديز.

 

 

وفي المقابل سجل 3 لاعبين برتغاليين الركلات الترجيحية وهم القائد رونالدو وبرناردو سيلفا ومينديز فيما أخفق جواو فيليكس في التسجيل لتكون ركلته حاسمة في تأهل فرنسا وخروج البرتغال من ربع نهائي اليورو.

ويلاقي المنتخب الفرنسي يوم الثلاثاء 9 يوليو 2024، في نصف النهائي نظيره الإسباني المتأهل على حساب ألمانيا.

 

رياضةيورو 2024المنتخب الفرنسي

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