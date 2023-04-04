من هو الألماني هايكو هيرليتش القريب من تدريب نادي الزمالك؟

من هو الألماني هايكو هيرليتش؟

هيرليتش حصل على رخصة التدريب في عام 2005 وبدأ في تدريب فريق شباب بروسيا دورتموند الألماني.

بعد عامين فقط في يوليو 2007 تم تعيينه كمدرب لفريق ألمانيا تحت 17 عامًا، وفاز بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والتي أقيمت في كوريا الجنوبية عام 2007.

تولى هيرليتش مهمة المدير الفني لفريق بوخوم في الفترة بين أكتوبر 2009 وأبريل 2010.

ومع موسم 2011 تولى هيرليتش تدريب أونترهاتشينغ الألماني، لكنه رحل سريعًا في مايو 2012 لأسباب شخصية.

في 21 يونيو 2013، أصبح مديرًا لفريق بايرن ميونخ تحت 17 عامًا، وفي يونيو 2015 أعاد بايرن ميونيخ هيكلة قسم الشباب وقرر إقالته.

في 20 ديسمبر 2015، تولى تدريب يان ريغنسبورغ، وصعد بهم إلى دوري الدرجة الأولى الألماني في نهاية موسم 2016-2017.

في 23 ديسمبر 2018، أعلن باير ليفركوزن التعاقد مع هيرليتش.

في 10 مارس 2020، تم تعيينه مدربًا جديدًا لنادي أوجسبورغ، لكنه أقيل من منصبه في 26 أبريل 2021، وظل منذ وقتها بلا عمل.