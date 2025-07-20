الهلال السعودي ينافس إنتر ميلان على خطف نجم أتالانتا

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي الهلال السعودي في مفاوضات لضم أحد أبرز اللاعبين في الدوري الإيطالي، من أجل تعزيز التشكيلة الحالية التي يقودها المدرب سيموني إنزاغي، وبناء فريق قوي للمنافسة على جميع الألقاب في الموسم الجديد.

وحسم "الزعيم" 3 صفقات في الميركاتو الصيفي، حتى الآن، تتمثل في ضم عبد الكريم دارسي من الأهلي، بجانب علي لاجامي من النصر، فضلًا عن الفرنسي ثيو هيرنانديز، قادمًا من ميلان.

ووفقًا لِما ذكره الصحفي الإيطالي لويس جيراردي، فإن الهلال قدم عرضًا قويًّا إلى أتالانتا، من أجل ضم الجناح النيجيري أديمولا لوكمان، مقابل 53 مليون يورو.

وشد على أن نادي إنتر ميلان هو الفريق الوحيد الذي تحرك مؤخرًا لضم اللاعب النيجيري، ولكنه لا يمتلك القدرة على دفع 50 مليون يورو، وهو المبلغ الذي حدده أتالانتا لبيع لوكمان.

وكان إنتر ميلان تقدم بعرض رسمي لشراء لوكمان، مقابل 40 مليون يورو، وهو ما تم رفضه، لذا فإن الهلال سيكون هو الأقرب من ضم اللاعب، بسبب عرضه المالي الأفضل.

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وينتهي عقد لوكمان مع أتالانتا صيف 2027، وقد انضم للفريق صيف 2022 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي.

وشارك مع الفريق الإيطالي في 118 مباراة تمكن من تسجيل 52 هدفًا وصناعة 25 هدفًا.

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لوكمان الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2024، حقق وصافة كأس أمم أفريقيا الأخيرة مع منتخب نيجيريا.

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وعلى مستوى النادي فاز لوكمان بالدوري الأوروبي مع أتالانتا، وأنهى الموسم في المركز الرابع وينافس حاليًّا في دوري أبطال أوروبا.