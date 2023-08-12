مبابي يظهر ضاحكا بجوار ديمبلي في المدرجات خلال مباراة سان جيرمان ولوريان (فيديو)

وقالت قناة "كانال بلس"، في خبر لها، إن المفاوضات بين مبابي وإدارة سان جيرمان سوف يتم استئنافها خلال الأيام المقبلة، بعدما أبدى اللاعب رغبته في البقاء، وقد يتجه الأمر لتجديد تعاقده وعدم الرحيل.

وتأزم الموقف الفترة الماضية بين إدارة النادي ومبابي، منذ قرار الأخير بعدم تمديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وأبلغ مبابي إدارة باريس سان جيرمان بالالتزام بعقده حتى يونيو 2024، وعدم تفعيل خيار التمديد حتى يونيو 2025.

وعقب ذلك تقرر استبعاده من الجولة التحضيرية قبل انطلاقة الموسم، ولاحقًا تم استبعاده من قائمة المباراة لمواجهة لوريان.