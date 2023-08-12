مبابي يظهر ضاحكا بجوار ديمبلي في المدرجات خلال مباراة سان جيرمان ولوريان (فيديو)
ظهر الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في المدرجات خلال مباراة فريقه أمام لوريان في افتتاح مباريات الجولة الأولى للدوري الفرنسي لكرة القدم.
ونشرت قناة "كانال بلس" الفرنسية عبر حسابها على منصة "إكس" مقطع فيديو لمبابي أثناء ظهوره في ملعب حديقة الأمراء وتوجهه لغرفة الملابس.
وجاء ذلك رغم قرار لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، باستبعاد مبابي من قائمة الفريق.
ثم ظهر بعد ذلك النجم الفرنسي في المدرجات بجوار مواطنه عثمان ديمبلي، المنضم حديثا للفريق قادما من برشلونة، وهما يضحكان.
وقالت قناة "كانال بلس"، في خبر لها، إن المفاوضات بين مبابي وإدارة سان جيرمان سوف يتم استئنافها خلال الأيام المقبلة، بعدما أبدى اللاعب رغبته في البقاء، وقد يتجه الأمر لتجديد تعاقده وعدم الرحيل.
وتأزم الموقف الفترة الماضية بين إدارة النادي ومبابي، منذ قرار الأخير بعدم تمديد عقده مع باريس سان جيرمان.
وأبلغ مبابي إدارة باريس سان جيرمان بالالتزام بعقده حتى يونيو 2024، وعدم تفعيل خيار التمديد حتى يونيو 2025.
وعقب ذلك تقرر استبعاده من الجولة التحضيرية قبل انطلاقة الموسم، ولاحقًا تم استبعاده من قائمة المباراة لمواجهة لوريان.