تفاصيل معسكر النصر استعدادًا للموسم المقبل وموقف رونالدو

ويتطلع النصر لعمل موسم جيد، بعد إخفاق الموسم السابق، إذ يستعد "العالمي" لإبرام صفقات قوية خلال "الميركاتو" الصيفي وترتيب أوراقه قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ولم يتوّج النصر بأي بطولة رسمية الموسم الماضي، بعد خسارة الدوري والكأس وكأس السوبر السعودي، فضلًا عن الخروج من دوري أبطال آسيا.

ونشر موقع "مايس فوتبول" البرتغالي تقريرًا قال فيه إن نادي النصر، سيقيم معسكره التحضيري للموسم الجديد في البرتغال، تحت قيادة المدرب لويس كاسترو.

وأوضح: "نادي ماريتيمو البرتغالي أعلن عن سلسلة مباريات ودية سيخوضها استعدادًا للموسم الجديد، سيكون من بينها لقاء ضد النصر في الفترة من 11 إلى 21 يوليو المقبل".

كما أشار الموقع إلى أن كريستيانو رونالدو لن يكون موجودًا –على الأرجح- في المعسكر، بسبب تواجده مع منتخب البرتغال المتأهل للدور الثاني من بطولة يورو 2024.