تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لاعب الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطور جديد في أزمة غرامة محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي.

قال أحمد شوبير: "في قصة كهربا إن المحامي طلب الحيثيات، وبالتالي سيتقدم باستئناف، وهذا الاستئناف سيجعل كهربا يلعب حتى آخر الموسم".

وأضاف: "حتبقى القصة مستمرة، وسيلعب، أو سيدفع الفلوس وهي 100 مليون جنيه، من وجهة نظري أن اللاعب يدفع الغرامة علشان يخلص من القصة دي ويركز في مستقبله".