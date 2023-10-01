تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لاعب الأهلي
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطور جديد في أزمة غرامة محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي.
قال أحمد شوبير: "في قصة كهربا إن المحامي طلب الحيثيات، وبالتالي سيتقدم باستئناف، وهذا الاستئناف سيجعل كهربا يلعب حتى آخر الموسم".
وأضاف: "حتبقى القصة مستمرة، وسيلعب، أو سيدفع الفلوس وهي 100 مليون جنيه، من وجهة نظري أن اللاعب يدفع الغرامة علشان يخلص من القصة دي ويركز في مستقبله".
ومن المقرر أن تنتهي فترة السماح الممنوحة لكهربا للسداد يوم الـ7 من أكتوبر الحالي.
وكانت المحكمة الرياضية الدولية قرَّرت تغريم كهربا مليوني دولار مع فوائد 5% لنادي الزمالك؛ بسبب فسخه عقده من طرف واحد عام 2019.
وأعطت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين، لسداد الغرامة الموقعة عليه للزمالك، وقدرها مليونا دولار، إضافة إلى فوائد التأخير، وقد يتعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر جديدة، حال عدم السداد.