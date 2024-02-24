ترتيب الدوري الإنجليزي.. فولهام يُسقط مانشستر يونايتد

كريستال بالاس يهزم بيرنلي

منح كريستال بالاس المدرب الجديد أوليفر غلاسنر بداية رائعة بالفوز 3-صفر على بيرنلي الذي طرد منه لاعب، ما خفف أيضا من مخاوف الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد شوط أول سلبي سيطر عليه بالاس، والذي شهد تراجع عدد لاعبي بيرنلي إلى 10 لاعبين، سجل الفريق المضيف جميع الأهداف الثلاثة في غضون 11 دقيقة في الشوط الثاني في أول مباراة للمدرب غلاسنر.

افتتح كريس ريتشاردز التسجيل في الدقيقة 68 بضربة رأس اثر تمريرة عرضية من جوردان أيو وضاعف أيو النتيجة بعد ثلاث دقائق. واختتم جان ماتيتا الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 79.

وتقدم بالاس إلى المركز 14 برصيد 28 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط، بينما ظل بيرنلي في المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة.