ترتيب الدوري الإنجليزي.. فولهام يُسقط مانشستر يونايتد
حقق فريق فولهام فوزا مستحقا على حساب نظيره مانشستر يونايتد، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 للدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم فولهام بهدف عن طريق كالفن باسي في الدقيقة 65، قبل أن يعادل يونايتد النتيجة عن طريق هاري ماغواير في الدقيقة 89.
لكن الدقيقة 97 شهدت هدفا قاتلا لفولهام عن طريق أليكس إيوبي، حسم بها النتيجة للضيوف.
ويعد هذا أول فوز يحققه فولهام على مان يونايتد في ملعبه "أولد ترافورد" منذ 21 عاما.
ويعود آخر فوز حققه فولهام في "أولد ترافورد" إلى انتصاره 3-1 بتاريخ 25 أكتوبر 2003.
وتعد هذه أول هزيمة يتعرض لها مانشستر يونايتد منذ خسارته أمام نوتنغهام فورست بتاريخ 30 ديسمبر الماضي.
الهزيمة أبقت مانشستر يونايتد عند 44 نقطة في المركز السادس، فيما رفع فولهام رصيده للنقطة 32 في المرتبة الثانية عشرة.
كريستال بالاس يهزم بيرنلي
منح كريستال بالاس المدرب الجديد أوليفر غلاسنر بداية رائعة بالفوز 3-صفر على بيرنلي الذي طرد منه لاعب، ما خفف أيضا من مخاوف الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبعد شوط أول سلبي سيطر عليه بالاس، والذي شهد تراجع عدد لاعبي بيرنلي إلى 10 لاعبين، سجل الفريق المضيف جميع الأهداف الثلاثة في غضون 11 دقيقة في الشوط الثاني في أول مباراة للمدرب غلاسنر.
افتتح كريس ريتشاردز التسجيل في الدقيقة 68 بضربة رأس اثر تمريرة عرضية من جوردان أيو وضاعف أيو النتيجة بعد ثلاث دقائق. واختتم جان ماتيتا الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 79.
وتقدم بالاس إلى المركز 14 برصيد 28 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط، بينما ظل بيرنلي في المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة.