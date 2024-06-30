تغطية مباشرة لمباراة إسبانيا وجورجيا في ثمن نهائي "يورو 2024"

يلتقي منتخب إسبانيا، مساء اليوم الأحد، منافسه جورجيا في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية المقامة حاليًا في ألمانيا.

ويلعب الفائز من هذه المواجهة ضد منتخب ألمانيا في ربع نهائي البطولة القارية بعد تأهل الماكينات أمس السبت على حساب الدنمارك بنتيجة 2-0.

وتتابع "إرم نيوز" في السطور القادمة أحداث مباراة إسبانيا وجورجيا في ثمن نهائي "يورو 2024".