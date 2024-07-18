حسم نادي الزمالك المصري، موقفه من تقارير خرجت تفيد بوجود مفاوضات من النادي الأبيض، لتمديد عقد البرتغالي جوزيه غوميز مدرب الفريق، وتقارير أخرى تفيد بنية مجلس الإدارة بعرض سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق للبيع.

وكان الإعلامي محمد شبانة قد أعلن مساء أمس الأربعاء، عن وجود نية لدى مجلس إدارة الزمالك بعرض سيف الدين الجزيري للبيع والتعاقد مع محترفين على مستوى عالٍ، وفي الوقت ذاته أكد وجود نية لدى مجلس الإدارة في تمديد عقد جوزيه غوميز مدرب الفريق.

مفاجأة: الزمالك يفكر جديًا في بيع "سيف الجزيري" والتعاقد مع محترفين على أعلى مستوى 😱!!.. شبانة ينفرد بـ"مفاجآت" غير متوقعة تمامًا من داخل نادي الزمالك 🔥⚪ #Box2Box #etc Posted by ETC TV on Tuesday, July 16, 2024

وعلى الفور نفى الإعلامي أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك تلك التقارير، سواء بعقد جلسة لتمديد عقد غوميز، أو الاستغناء عن سيف الدين الجزيري.

وكتب أحمد سالم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "لا صحة إطلاقا لما ردده أحد الإعلاميين عن وجود جلسة مع جوزيه غوميز لمناقشة تجديد تعاقده؛ وذلك لأن التعاقد معه سارٍ حتى نهاية الموسم القادم بنفس البنود والشروط ودون أي تعديلات وفقًا للعقد المبرم في منتصف الموسم الحالي، والذي تضمن شرطًا واحدًا لتجديده لسنة إضافية بالفوز بالكونفدرالية وهو ما تحقق بالفعل".

وأضاف: "كذلك لا صحة لما تردد عن عرض المهاجم الدولي سيف الدين الجزيري للبيع؛ إذ إنه المهاجم الأساسي للفريق".

واختتم: "نناشد السادة الإعلاميين تحري الدقة فيما ينشرونه من أخبار كاذبة ومضللة وعليهم التأكد من مصادرهم، حتى لا يكون سعيهم نحو التريند سببا في إثارة الفتنة بين الجماهير البيضاء العظيمة".

ويمتد تعاقد الجزيري مع الزمالك حتى صيف عام 2025.

كما يستمر تعاقد غوميز مع النادي الأبيض حتى العام 2025 أيضًا.