شهدت دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس حدثًا مؤسفًا باعتداء الشرطة الفرنسية على نجل ستيفان كاري نجم المنتخب الأمريكي لكرة السلة.

وحقق المنتخب الأمريكي الميدالية الذهبية في منافسات أولمبياد باريس 2024 عقب تغلبه في المباراة النهائية على فرنسا.

وانتشر مقطع فيديو لعائشة كاري زوجة اللاعب وهي تبكي عقب نهاية المباراة بعد اعتداء الشرطة على نجلها بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ودخلت والدة اللاعب الأمريكي في مشادة مع رجال الشرطة الفرنسية بعدما اعتدى أحد أفراد الأمن على الطفل الصغير الذي لا يتجاوز 4 أشهر، وتردد أن الأمر جاء لحماية خروج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الصالة التي استضافت المباراة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كاري لم يظهر خلال اللقطات لانشغاله بتسلم الميداليات الذهبية، ولكن والدته ظهرت بأصوات مسموعة وهي تؤكد أن الطفل ضُرب على رأسه.

وطالبت والدة ستيفان كاري بالعودة إلى السيارة، فيما اعتذر أحد أفراد الشرطة عما حدث.

ولم يعلق النجم الأمريكي على الواقعة، ولم يتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية عن هذه الواقعة.

وأدى ستيفان كيري نجم منتخب أمريكا دورًا كبيرًا في انتصار بلاده على حساب فرنسا بعدما سجل 24 نقطة في المباراة التي انتهت بفوز بلاده بنتيجة 98-87 يوم السبت الماضي.

ونجح المنتخب الأمريكي في تحقيق الميدالية الذهبية في الأولمبياد للدورة الخامسة على التوالي منذ أن سيطر على الصدارة منذ دورة بكين 2008 بالفوز على إسبانيا في اللقاء النهائي بنتيجة 118-107، ثم كرر انتصاره على إسبانيا في نهائي دورة لندن 2012 بنتيجة 107-100.