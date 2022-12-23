هاوارد ويب يناشد اللاعبين السابقين العمل في مجال التحكيم
ناشد هاوارد ويب رئيس رابطة حكام كرة القدم في إنجلترا اللاعبين السابقين التفكير في العمل في مجال التحكيم.
ولا يتوقع ويب (51 عاما) أن يتحول كبار اللاعبين إلى حكام لكنه أشار إلى أن المجال ربما يكون خيارا مناسبا لبعض اللاعبين بعد الاعتزال.
وقال ويب للصحفيين: "علينا البحث عن سبل للتشجيع على دخول المجال. دائما نواجه صعوبة في حث اللاعبين السابقين على دخول المجال".
وأضاف ويب: "لكن بالنسبة لشخص كانت له مسيرة جيدة (كلاعب) ولديه معلومات جيدة عن اللعبة وربما يكون في أواخر العشرينات ويعاني من إصابة أو ما شابه وربما يعني هذا أنه لا يمكنه اللعب بصورة منتظمة".
وأشار ويب إلى أن الرابطة ترحب بمثل هؤلاء الأشخاص على أن تتوفر لديهم المهارات والقدرات المطلوبة للعمل في مجال التحكيم.
وحاليا تدير رابطة اللاعبين المحترفين والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الحكام مبادرة مشتركة تحت اسم "طريق التحول من لاعب إلى حكم".
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن هاوارد ويب أدار 570 مباراة في مختلف المسابقات، بينها 296 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، و36 في دوري أبطال أوروبا، و6 مباريات في كأس العالم، و5 مباريات في كأس الأمم الأوروبية.
ومن أبرز المباريات التي أدارها هاوارد ويب نهائي كأس العالم 2010 بين إسبانيا وهولندا، ونهائي دوري أبطال أوروبا 2009/2010 بين بايرن ميونخ وإنتر ميلان.