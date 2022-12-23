هاوارد ويب يناشد اللاعبين السابقين العمل في مجال التحكيم

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن هاوارد ويب أدار 570 مباراة في مختلف المسابقات، بينها 296 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، و36 في دوري أبطال أوروبا، و6 مباريات في كأس العالم، و5 مباريات في كأس الأمم الأوروبية.

ومن أبرز المباريات التي أدارها هاوارد ويب نهائي كأس العالم 2010 بين إسبانيا وهولندا، ونهائي دوري أبطال أوروبا 2009/2010 بين بايرن ميونخ وإنتر ميلان.