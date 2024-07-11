الإريتري بينيام جيرماي يفوز بالمرحلة 12 من سباق فرنسا للدراجات

فاز الإريتري بينيام جيرماي بالمرحلة 12 من سباق فرنسا للدراجات، اليوم الخميس، والتي أقيمت لمسافة 204 كيلومترات من أورياك إلى فيلنوف سور-لوت.

وحقق جيرماي بذلك الفوز الثالث له في سباق هذا العام، علما بأنه كان قد أصبح أول أفريقي من ذوي البشرة السمراء يفوز في السباق الفرنسي عندما أحرز المرحلة الثالثة من النسخة الحالية.

واحتفظ السلوفيني تادي بوغاتشر بالقميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام.

وتفوق جيرماي في مرحلة اليوم على فوت فان آرت وأرنو دومار، لكن تم تأخير دومار ليتقدم باسكال أكرمان إلى المركز الثالث، ويصعد إلى المنصة.

وجاء فوز جيرماي اليوم ليحكم قبضته على القميص الأخضر لمتصدر ترتيب النقاط، بفارق 107 نقاط أمام البلجيكي ياسبر فيليبسن متسابق فريق ألبيسين-ديسونينك.

وقال جيرماي: "اعتبارا من الآن، سأواصل توجيه كل تركيزي إلى السرعة والاحتفاظ بالقميص الأخضر. فبمجرد أن ارتديته، شعرت بأنني الأسرع. إذا أتيحت لي الفرصة المناسبة، يمكنني إثبات نفسي في منافسات السرعة".