أموريم يحدد 3 مطالب رئيسية لإدارة مانشستر يونايتد استعدادًا للموسم الجديد

وجّه روبين أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، 3 طلبات رئيسية إلى إدارة النادي، قبل إبرام أي تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعانى الشياطين الحمر من أسوأ موسم لهم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيغيبون عن المنافسات الأوروبية الموسم المقبل بعد خسارتهم نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام.

ووصل الوضع داخل النادي إلى حد عرض جميع اللاعبين للبيع، استعداداً لعملية إعادة بناء شاملة للفريق الأول الذي لم يقدم الأداء المتوقع.

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ما هي المطالب؟

وفقاً لتقارير ESPN، فإن أموريم يريد تعزيز خط وسط الفريق بلاعبين يتمتعون بالسرعة والقوة واللياقة البدنية العالية، وهو ما شعر بنقصه خلال مواجهة توتنهام التي خسرها الفريق 1-0، وهذا هو المطلب الأول

أما المطلب الثاني فقد أوضح أموريم لإدارة النادي أن الجانب البدني في الدوري الإنجليزي حاسم، وأن عدم وجود القوة والسرعة يؤدي إلى صعوبات في الأداء، مشيراً إلى أن بعض اللاعبين مثل أنتوني يظهرون بمستوى أفضل في إسبانيا بسبب اختلاف المتطلبات البدنية.

المطلب الثالث هو أن يفعّل مانشستر يونايتد بند شراء ماتيوس كونها من وولفرهامبتون مقابل 62.5 مليون جنيه إسترليني بعد مباراة الفريق الأخيرة في الموسم ضد أستون فيلا، كما أجرى النادي محادثات مع ليام ديلاب من إبسويتش الذي يملك شرطاً جزائياً بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني.

وتعني خسارة نهائي الدوري الأوروبي فقدان النادي فرصة الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، مما قد يؤخر عملية إعادة بناء الفريق.

ويمتلك أموريم ميزانية تقارب نفس المبلغ "100 مليون جنيه إسترليني" لبدء عملية إعادة البناء، بالإضافة إلى الأموال التي يمكن الحصول عليها من بيع بعض اللاعبين.

ومن المتوقع أن يكون نجما الأكاديمية كوبي ميناو وأليخاندرو غارناتشو من بين اللاعبين الذين قد يغادرون النادي هذا الصيف بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الفريق، خاصة بعد تصريحات الأخير التي انتقد فيها قرار أموريم بعدم إشراكه في نهائي الدوري الأوروبي.

كما ألمح قائد الفريق برونو فرنانديز إلى إمكانية رحيله إذا قرر النادي الاستفادة منه مالياً، رغم أن الإدارة لا ترغب في التفريط في نجمها الوحيد الذي قدم أداءً مميزاً هذا الموسم.