حسام عرفات يغادر المستشفى إثر نجاته من حادثة بلع اللسان (فيديو)

غادر حسام عرفات، لاعب نادي بور فؤاد الحالي والزمالك السابق، المستشفى، مساء الأربعاء، بعد نجاته من حادثة بلع اللسان خلال مباراة ودية أمام فريق الجمارك في بورسعيد.

وخضع حسام عرفات، للرعاية الطبية بأحد مستشفيات بورسعيد.

وفي أول ظهور له، طمأن اللاعب حسام عرفات جمهوره وجميع محبيه على حالته الصحية مؤكدًا أن حالته الصحية تحسنت وأصبحت جيدة.

وقال حسام عرفات عبر الصفحة الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية ببور سعيد على "فيسبوك": "ما حدث أننا كنا نواجه نادي الجمارك، وحسب كلام الأطباء حدث لي إغماء في الملعب، ونُقِلْت للمستشفى والحمد لله حالتي تحسنت، ولكن هناك فترة راحة سأحصل عليها من التدريبات".

. لاعب كرة القدم الكابتن حسام عرفات يتحدث عن تجربته بمستشفى السلام بورسعيد ورأيه فى مستوى الخدمة الطبيه والخدمات الفندقيه بالمستشفى #الهيئة_العامة_للرعاية_الصحية #مستقبل_صحة_مصر #فرع_بورسعيد #EHA Posted by ‎الهيئة العامة للرعاية الصحية - فرع بورسعيد‎ on Wednesday, August 28, 2024

فيما قال مؤمن غريب، أخصائي العلاج الطبيعي، إن "حسام عرفات حدث له إغماء نتيجة اشتراك قوي مع لاعب آخر، وحدث له بلع لسان وارتجاج في المخ، وكسر في الفك الأيسر، ولكن الحمد لله مع تدخل الإسعافات الأولية استفاق اللاعب، وأشكر كل الأطباء الذين سارعوا لعلاج اللاعب، لأن اللاعب كان شبه توفى وعاد إلى الحياة من جديد بقدرة ربنا سبحانه وتعالى".

يذكر أن حسام عرفات سبق له أن لعب في صفوف نادي الزمالك في عام 2009 وله واقعة شهيرة حينذاك، إذ تعرّض لبلع لسانه في التدريبات بعد قيامه بضربة مقصية.

وسبق لحسام أن لعب لأندية بتروجت ووادي دجلة وإنبي وأسوان، قبل أن ينتقل إلى بور فؤاد.