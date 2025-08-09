ناد إسباني يقترب من خطف "جوهرة" الاتحاد السعودي

كشفت تقارير إخبارية أن نادي سيلتا فيغو الإسباني قدم عرضا رسميا لإدارة الاتحاد السعودي، لطلب التعاقد مع طلال حاجي، مهاجم الفريق الشاب، بعد اجتماع بين إدارتي الناديين عن بعد "عبر الإنترنت".

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن إدارة الاتحاد اقتربت من حسم مستقبل المهاجم الشاب طلال حاجي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان يفاضل "العميد" بين العروض المحلية التي تلقاها اللاعب، وخيار خوض تجربة احترافية خارج الدوري السعودي.

ولعب حاجي في النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً في صفوف الرياض، ويتطلع الاتحاد إلى إعارته مجدداً لأحد أندية دوري المحترفين أو دوري يلو، أو ربما تسويقه خارج السعودية في حال توفر عرض مناسب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن النادي الإسباني يصر على إتمام صفقة حاجي، حتى ولو على سبيل الإعارة مع وضع بند الشراء النهائي، حال رفض الاتحاد بيعه نهائيا.

وتأتي رغبة سيلتا فيغو رغم أن حاجي لم يتجاوز السن القانونية بعد؛ إذ تنص اللوائح على ضرورة إكمال اللاعب 18 عاما كي ينضم للفريق الأول، لكن بحسب الصحيفة نفسها، سيقرر النادي الإسباني بعد إتمام الصفقة ما إذا كان سيبقيه في أحد أندية دوري روشن أم سيضمه لفريق الرديف حتى بلوغه السن القانونية.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الاتحاد لم ترد أو تعلق بعد على عرض سيلتا فيغو، ويبدو أنه تحت الدراسة حتى الآن.

وبدأ حاجي مشواره الكروي في فئات الاتحاد السنية وصولاً إلى الفريق الأول.

وخاض حاجي 11 مباراة مع بطل دوري روشن السعودي قبل الانضمام لنادي الرياض، مسجلا 3 أهداف، مع تقديم تمريرتين حاسمتين.