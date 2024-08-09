زوجة بطل كمال أجسام برازيلي تثير جدلًا بعد وفاته

شهدت الأيام الماضية خسارة جديدة لرياضة كمال الأجسام بعد وفاة البرازيلي أنطونيو ليسو براس دي سوزا عن عمر يناهز 26 عامًا، وهي الوفاة التي تسببت في صدمة كبيرة في عالم الرياضة الشهيرة.

دفعت وفاة دي سوزا زوجته يون سيلفا إلى الخروج الآن للإدلاء بتصريحات يمكن فهمها على أنها انتقاد لبعض الممارسات التي تتم عادة في تلك الرياضة بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا".

نوبة قلبية في سن 26 سنة

يوم السبت الماضي كانوا يعقدون مسابقة كمال الأجسام في ساو باولو، وكان أنطونيو ليسو قد نهض كعادته عندما جاء دوره للمنافسة، ولم يكن يرغب في تغيير روتينه حيث تناول بعض مدرات البول قبل وقت قصير من دخوله المنافسة، وهو ما يسميه لاعبو كمال الأجسام "حبوب الماء"، كما اعترفت زوجته.

سمح تناول هذه الحبوب بإخراج أكبر قدر ممكن من السوائل من الجسم لجعل العضلات تبدو أكثر بروزًا، لكن هذا كان قاتلًا.

انتهى الأمر بإصابة دي سوزا بالجفاف، وكان من المحتم أن ينهار ويسقط بوجه شاحب، وبعد أن تلقى العلاج في الحال من قبل المسعفين الذين لم يتمكنوا من إنقاذ حياته، تبين أنه توفي بسبب نوبة قلبية.

ماذا قالت زوجته؟

ظلت زوجته صامتة لأيام، لكنها قررت أن تتحدث في مقابلة على موقع "G1" البرازيلي قائلة: "للأسف كان يعاني الجفاف الشديد، هذه رياضة تسبب الإدمان".

بعض الكلمات التي تحدثت بها زوجة اللاعب يمكن فهمها على أنها هجوم على متطلبات رياضة كمال الأجسام وما يحتاج كل لاعب للقيام به من أجل تحقيق الفوز.

وانتهى بها الأمر بطلب المساعدة لتتمكن من نقل جثة زوجها إلى مسقط رأسه، وقد حظي هذا الطلب برد من جمعية ساو باولو لكمال الأجسام واللياقة البدنية، التي تولت تكاليف النقل.

جمعية ساو باولو لكمال الأجسام واللياقة البدنية، هي الجمعية التي نظمت المنافسة التي حضرها أنطونيو ليسو براس دي سوزا قبل وفاته.

وكان ليسو قد كتب على شبكات التواصل الاجتماعي قبل ذهابه للمنافسة: "حسنًا يا شباب، فلنذهب إلى المسابقة، كل شيء سيكون على ما يرام".