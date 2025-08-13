ليس جماهير الزمالك.. مفاجأة مدوية وراء تهديدات والد زيزو بالرحيل عن الأهلي

أثار سيد زيزو، والد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري جدلًا واسعًا خلال الأيام الأخيرة.

وبعد هجوم جماهير الزمالك على نجله خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في افتتاح الدوري المصري، عاد والد زيزو للظهور في وسائل الإعلام بعد فترة اختفاء منذ انضمام نجله للأهلي.

وفي تصريحات مثيرة لوح سيد زيزو برحيل نجله للعب خارج مصر "إذا لم يتم حمايته"، وفقًا لتصريحات صحفية انتشرت على نطاق واسع.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري توقيع غرامة مالية 100 ألف جنيه مصري على الزمالك بسبب إهانة لاعب منافس، وفقًا لتقرير مراقب المباراة.

سر التلويح بالرحيل

كشف الإعلامي المصري إسلام صادق، أن تلويح والد زيزو بالرحيل خلفه امتلاكه عرضًا جديدًا من نيوم السعودي خلال الفترة الأخيرة.

وأكد صادق أن الأهلي شدد على التمسك باللاعب ردًا على العرض، وهو ما يفسر التسريبات التي خرجت من الأهلي مؤخرًا حول التمسك باستمرار زيزو ضمن صفوف الفريق.

وطلب الأهلي بشكل واضح من والد زيزو عدم التحدث في أي شيء يخص اللاعب في وسائل الإعلام.