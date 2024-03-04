NBA.. سيلتيكس يهزم وريورز ويحقق انتصاره الـ11 على التوالي

سمحت هيمنة بوسطن سيلتيكس في الشوط الأول له بتمديد انتصاراته إلى 11 مباراة متتالية بفوزه على ضيفه غولدن ستيت وريورز 140-88 في مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل بوسطن 15 من 24 رمية ثلاثية في أول ربعين من المباراة وتقدم 82-38 في نهاية الشوط الأول. وكان فارق الـ44 نقطة في الشوط الأول الأكبر في تاريخ الفريق.

وتأخر وريورز بفارق 45 نقطة في الربع الثاني. وأراح الفريقان اللاعبين الأساسيين لكل أو معظم فترات الشوط الثاني.

وكان جايلين براون أفضل مسجلي بوسطن برصيد 29 نقطة وأضاف جيسون تيتوم 27 نقطة في عيد ميلاده 26. وسجل بوسطن 25 من 49 رمية ثلاثية بنسبة 51% خلال انتصاره.