مفاجأة مدوية.. من يمتلك قرار رحيل فيريرا عن تدريب الزمالك؟

فجّر الإعلامي الرياضي خالد الغندور مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، والشخص الوحيد المخوَّل باتخاذ قرار إقالته، في حال رغب مجلس إدارة النادي بذلك.

وتزايدت الأصوات المطالِبة برحيل فيريرا عن قيادة الزمالك، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام وادي دجلة في الدوري المصري، التي تسببت بتنازل الفريق عن صدارة جدول الترتيب لمصلحة المصري البورسعيدي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري، مساء السبت المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة المحلية.

ويدخل الفريق الأبيض اللقاء محتلاً المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة خلف المتصدر المصري البورسعيدي (11 نقطة).

وكان الزمالك قد افتتح مشواره هذا الموسم بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، ثم تعادل سلبيًا مع المقاولون العرب، قبل أن يعود للانتصارات على مودرن سبورت (2-1) وفاركو (1-0)، لكنه تلقى خسارة مفاجئة أمام وادي دجلة (1-2)، ما فجّر غضب جماهيره.

وكشف خالد الغندور عبر برنامجه أن قرار إقالة فيريرا ليس بيد مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، بل بيد جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي.

وقال الغندور: "لدي معلومة قد تكون صادمة، وهي أن الشخص الوحيد الذي يملك حق الإبقاء على فيريرا أو الاستغناء عنه هو جون إدوارد. هذا الأمر منصوص عليه في عقده، إذ جاء لبناء مشروع متكامل، واختيار المدرب جزء من صلاحياته. ولذا فإن ملف كرة القدم بالكامل في يد المدير الرياضي".