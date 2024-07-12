أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية القائمة المرشحة لجائزة أفضل لاعب أجنبي في الموسم الماضي.

وتصدَّر القائمة اللاعب المغربي سفيان رحيمي نجم العين، بجانب السوري عمر خربين نجم الوحدة، والإيراني مهدي قائدي لاعب اتحاد كلباء.

وضمت القائمة الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز، والمغربي سفيان بوفتيني ثنائي الوصل بطل الثنائية المحلية بحصد لقب الدوري وكأس الرئيس.

ولعب رحيمي دورًا كبيرًا في تتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا، كما حصل خربين على لقب هداف دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي، وساهم في تتويج الوحدة بلقب الكأس.

ويتم التصويت على هذه الجائزة من خلال قادة الفرق المشاركة بالدوري بجانب المدربين، والتصويت الجماهيري.

وتم فتح باب التصويت على جوائز الأفضل في موسم 2023-2024، خلال الساعات الماضية، حتى يوم الثلاثاء المقبل، عبر الموقع والتطبيق الرسمي للرابطة.

وتم اختيار 5 لاعبين للفوز بجائزة أفضل لاعب إماراتي وهم: ثنائي الوصل فابيو ليما، وعلي صالح، بجانب يحيى نادر لاعب العين، وخليفة الحمادي لاعب الجزيرة، ويحيى الغساني لاعب شباب الأهلي.

وتم اختيار المرشحين لأفضل لاعب صاعد، وهم: زايد سلطان الزعابي (الجزيرة)، عبد الله عباس (النصر)، سلطان عادل (كلباء)، بدر ناصر (شباب الأهلي) ومحمد عباس (العين).

وينافس خالد عيسى حارس مرمى العين على جائزة القفاز الذهبي، بجانب علي خصيف حارس الجزيرة، وعادل الحوسني حارس الشارقة، وخالد السناني حارس الوصل، وفهد الظنحاني حارس النصر.

وتم ترشيح الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل لجائزة أفضل مدرب بجانب الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر، والصربي غوران توفيغدزيتش مدرب الوحدة، والكرواتي غوران توميتش مدرب البطاح.