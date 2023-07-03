سبب زيارة فاران نجم مانشستر يونايتد للأردن

كشفت تقارير صحفية عن وصول الفرنسي رافائيل فاران، مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى الأردن، مساء الأحد.

ونشرت صحيفة "الرأي" الأردنية فيديو وصورا لوصول فاران إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث كان في استقباله عدة أشخاص بالمطار.