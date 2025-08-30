روسيا تعلن تدمير 86 مسيّرة أوكرانية في مناطق مختلفة

كم هدفا يحتاجه كريستيانو رونالدو لتجاوز أرقام عبد الرزاق حمدالله مع النصر؟

كم هدفا يحتاجه كريستيانو رونالدو لتجاوز أرقام عبد الرزاق حمدالله مع النصر؟
كريستيانو رونالدوالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
30 أغسطس 2025، 6:10 ص

كتب: نور الدين ميفراني

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التألق وتسجيل الأهداف مع فريقه النصر السعودي وساهم بتسجيل هدف من ضربة جزاء خلال الفوز على التعاون 5-0.

ورفع قائد النصر عدد أهدافه مع الفريق إلى 101 هدف، علما أنه أضاف النادي السعودي لقائمة الأندية التي سجل معها 100 هدف على الأقل وهو الرابع  بعد ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

وبعد تتويجه بلقب هداف الدوري السعودي مرتين متتاليتين، ووصوله للهدف رقم 940 في تاريخه وهو رقم قياسي عالمي، يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليصبح الهداف الأجنبي الأول في تاريخ النصر السعودي.

ويتصدر قائمة أفضل الهدافين الأجانب في النصر السعودي المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي سجل 115 هدفا  في الفترة ما بين 2018 و2021.

ويحتاج النجم البرتغالي إلى 14 هدفا لمعادلة رقم المهاجم المغربي و15 هدفا لتجاوزه وبإمكانه تحقيق الإنجاز خلال الموسم الحالي في ظل معدلات أهدافه المرتفعة. 

