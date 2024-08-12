تلقى محمد البريك نجم الهلال السعودي خبرًا صادمًا قبل ساعات من خوض لقاء الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المحلي الذي تستضيفه مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

وأعلن نادي الهلال في بيان رسمي، اليوم الاثنين، وفاة والدة محمد البريك نجم الفريق.

وأصدر مجلس إدارة شركة الهلال لكرة القدم برئاسة فهد بن نافل بيانًا رسميًا نعى خلاله وفاة والدة اللاعب.

وأكد المجلس خلال البيان أن محمد البريك غادر معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلي بعد تلقيه الخبر الصادم.

وتمنى مجلس إدارة شركة الهلال الصبر والسلوان كما قدم خالص العزاء للاعب في وفاة والدته.

وكان الهلال قد سافر إلى أبها، اليوم الاثنين، لخوض لقاء الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وعقد البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للهلال مؤتمرًا صحفيًا برفقة لاعبه حسان تمبكتي للحديث عن مواجهة الأهلي.

وقال خيسوس في المؤتمر الصحفي إن فريقه يسعى لبداية قوية في موسمه الجديد الذي يدخله وهو حامل لقب كأس السوبر، وسيدافع عن لقبه.

وأضاف:" نملك لاعبين على مستوى عالٍ في الجانبين الفردي والجماعي، كما أننا نرغب في تطبيق الأداء المنظم داخل المستطيل الأخضر".

وأعلن خيسوس غياب لاعبه البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا لعدم الجاهزية في مباراة الأهلي.