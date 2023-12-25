تقرير: 80% من انتصارات برشلونة الموسم الحالي كانت بفارق هدف
نشرت صحيفة "ماركا" تقريرًا كشفت فيه معاناة برشلونة في تحقيق الفوز في مباريات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.
ووفقًا للصحيفة الشهيرة فإن 80% من انتصارات برشلونة الموسم الحالي كانت بفارق هدف واحد.
وأوضحت أنه في 15 فوزًا حقق برشلونة الفوز بفارق هدف واحد في 12 فوزًا في الليغا ودوري الأبطال.
وحقق برشلونة الفوز بفارق هدف واحد في 10 مباريات في الدوري الإسباني و5 مباريات في دوري أبطال أوروبا.
وبالمقارنة مع الموسم الماضي أنهى برشلونة الموسم الماضي بنسبة 48.5% من انتصاراته بفارق هدف واحد فقط، ما يزيد قليلًا على نصف هذا الموسم.
وأشارت "ماركا" إلى أن سياسة التقشف أجبرت برشلونة على البحث عن صيغ ليبقى قادرًا على المنافسة في سوق الانتقالات رغم القيود الاقتصادية.
ورغم ذلك، تمكن برشلونة من امتلاك فريق تنافسي، خاصة في الموسمين الأخيرين، ونجح الموسم الماضي في الفوز بالدوري الإسباني.
لكن الأمور لا تبدو على ما يرام هذا الموسم، إذ يعاني برشلونة من صعوبات واضحة لتحقيق الفوز.
ومن اللافت أن برشلونة سجل 5 أهداف في مباراة واحدة مرتين هذا الموسم وكانتا أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني ورويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا.
وتأهل برشلونة لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم متصدرًا مجموعته، بعد أن ودع من الدور الأول في الموسمين الماضيين.
وسيلعب النادي الكتالوني مع نابولي في ثمن النهائي.
وفي الدوري الإسباني يملك برشلونة 38 نقطة من 18 مباراة ويحتل المركز الرابع بفارق 7 نقاط عن المتصدرين ريال مدريد وجيرونا.
ويلعب برشلونة مع لاس بالماس يوم الـ4 من يناير في الدوري الإسباني قبل مواجهة الاتحاد الرياضي بارباسترو في دور الـ32 من كأس إسبانيا ثم يواجه أوساسونا في كأس السوبر الإسباني في السعودية.