تقرير: 80% من انتصارات برشلونة الموسم الحالي كانت بفارق هدف

وبالمقارنة مع الموسم الماضي أنهى برشلونة الموسم الماضي بنسبة 48.5% من انتصاراته بفارق هدف واحد فقط، ما يزيد قليلًا على نصف هذا الموسم.

وأشارت "ماركا" إلى أن سياسة التقشف أجبرت برشلونة على البحث عن صيغ ليبقى قادرًا على المنافسة في سوق الانتقالات رغم القيود الاقتصادية.

ورغم ذلك، تمكن برشلونة من امتلاك فريق تنافسي، خاصة في الموسمين الأخيرين، ونجح الموسم الماضي في الفوز بالدوري الإسباني.

لكن الأمور لا تبدو على ما يرام هذا الموسم، إذ يعاني برشلونة من صعوبات واضحة لتحقيق الفوز.