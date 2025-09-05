بي.بي.سي: تعيين لامي نائبا جديدا لرئيس وزراء بريطانيا

تقيأ داخل الملعب.. جواو بيدرو يثير الرعب في مباراة البرازيل وتشيلي

جواو بيدرو في مباراة البرازيل وتشيلي المصدر: مواقع التواصل
05 سبتمبر 2025، 1:50 م

أثار جواو بيدرو، نجم تشيلسي الإنجليزي، الرعب في مباراة منتخب بلاده البرازيل ضد تشيلي فجر اليوم الجمعة في الجولة السابعة عشرة للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وفاز منتخب البرازيل على حساب تشيلي بنتيجة 3-0 عن طريق إستيفاو ولوكاس باكيتا وبرونو غيماريش.

وشارك جواو بيدرو أساسيًا قبل استبداله في الدقيقة 71 رفقة زميله غابرييل مارتينيلي نجم آرسنال الإنجليزي بعد أن اصطدم الثنائي ببعضهما في مشهد لافت.

وتعرض بيدرو لآلام قوية أجبرته على السقوط أرضًا قبل أن تظهر عليه علامات التعب ويتقيأ داخل الملعب قبل أن يخضع للعلاج، ثم حاول استكمال المباراة، ولكنه بدا غير قادر على مواصلة اللعب، ليغادر إلى مقاعد البدلاء.

ولم يصدر عن منتخب البرازيل أي تعليق رسمي حول إصابة جواو بيدرو الذي يخضع للمتابعة الطبية بحسب تقارير صحفية محلية.

وكان منتخب البرازيل بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد ضمن التأهل إلى كأس العالم 2026.

ويحتل راقصو السامبا وصافة ترتيب تصفيات قارة أمريكا الجنوبية برصيد 28 نقطة بفارق 10 نقاط عن الأرجنتين المتصدر.

