اتخذت إدارة نادي الزمالك قرارًا نهائيًا تجاه لاعب الفريق أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر بعد ساعات قليلة من إحالته لمحكمة الجنايات.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة أحمد فتوح للمحاكمة بتهمتي القتل الخطأ، وحيازة مخدر الحشيش بعد حادث سير، فجر الأحد الماضي، صدم خلاله فتوح بسيارته فرد أمن تابعًا للشرطة المصرية ما أدَّى لوفاة الأخير.

وقال مصدر في نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن الإدارة قررت بشكل نهائي مساندة اللاعب حتى نهاية أزمته الحالية.

ويواجه "فتوح" شبح الحبس لمدة لن تقل عن 6 أشهر وقد تصل إلى 3 أعوام، وهو ما يهدد مستقبله الكروي.

ووقع "فتوح" صاحب الـ 26 عامًا عقدًا مع الزمالك يمتد حتى صيف 2027 بعد جدل واسع دار قبل عدة أشهر حول انتقاله إلى المنافس التقليدي الأهلي في الموسم الجديد بعدما كان مقررًا انتهاء عقده السابق في نهاية الموسم الحالي.

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وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك لن تفسخ عقد فتوح كما تردد خلال الساعات القليلة الماضية وستدعم اللاعب.

وتابع أن إدارة النادي تواصلت مع أفراد أسرة المتوفَّى، وستعقد جلسة معهم لدفع الدية وإنهاء الأمر بالتراضي.

وأضاف أن عبد الواحد السيد موجود بشكل دائم مع اللاعب، ويتابع الملف لحظة بلحظة، ويقوم بإبلاغ حسين لبيب رئيس النادي.

واتم أن جميع اللاعبين داخل النادي في حالة دعم لأحمد فتوح للانتهاء من أزمته الحالية.