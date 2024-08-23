وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، رسالة نارية بعد تعادل فريقه مع الرائد بهدف لكل منهما مساء أمس الخميس في الجولة الأولى للدوري السعودي.

وسجل رونالدو هدفاً رائعاً من كرة عرضية حولها برأسه في مرمى الرائد ولكن الضيوف تعادلوا عن طريق محمد فوزير بضربة جزاء.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع إكس:" لن نستسلم أبدًا. لن نستسلم أبدًا. إصرارنا لا يعرف حدودًا".

وجاءت رسالة رونالدو بعد بداية باهتة لموسم النصر بخسارة لقب كأس السوبر السعودي على يد الهلال بنتيجة 1-4 في المباراة النهائية.

وافتتح النصر مشواره في الدوري السعودي بالتعادل على ملعبه مع الرائد ليكمل النتائج المخيبة في بداية الموسم.

وتأتي رسالة رونالدو في ظل حالة من الغضب تجاه الفريق واستسلام من اللاعبين والمدرب بخلاف استقالة رئيس النادي إبراهيم المهيدب من منصبه بعد أقل من 3 أشهر من انتخابه لهذا المنصب.

وتحيط الشكوك بمستقبل البرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق وسط مطالبات بإقالته من منصبه وترشيحات لمواطنه سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو البرتغالي السابق لتولي قيادة الفريق.

وكان رونالدو قد سجل هدفاً في مرمى الهلال بنهائي السوبر السعودي بجانب هدف في مرمى الرائد في افتتاح موسمه المحلي.