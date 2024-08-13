أنهى النادي الإفريقي التونسي اتفاقه رسميا لضم المهاجم الكونغولي فيليب كينزومبي بعقد لمدة 3 سنوات، قادما من نادي تي بي مازيمبي الكونغولي.

ووفقا لمصدر مقرب من النادي الإفريقي، ينتظر أن يوقّع فيليب كينزومبي (27 عاما) اليوم الثلاثاء على عقود انتقاله للنادي بشكل رسمي وذلك لمدة 3 سنوات.

ولعب كينزومبي في صفوف مازيمبي منذ موسم 2020 ـ 2021 عندما انتقل إليه قادما من نادي "بازانو" الكونغولي، كما شارك مع ناديه في السوبر ليغ الإفريقي وفي دوري أبطال إفريقيا عندما بلغ ربع النهائي قبل الخروج أمام الأهلي.

ونجح النادي الإفريقي في التعاقد مع كينزومبي الذي كان قريبا من اللعب في موسم 2024 ـ 2025 بألوان الرجاء المغربي، حيث تعاقد معه في أوائل يوليو الماضي قبل أن يفسخ عقده سريعا من طرف واحد بسبب الإشكاليات الإدارية للفريق المغربي وعدم تسوية عقوبة المنع من التعاقدات.

وبالتوازي مع ضم لاعب الجناح كينزومبي، توصل النادي الإفريقي إلى اتفاق رسمي مع المدافع الليبي لنادي الأهلي بنغازي علي يوسف الذي سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات.

يشار إلى أن الإفريقي ضم رسميا 6 لاعبين جدد خلال ميركاتو الصيف الحالي وهم لاعبو الدفاع ياسين بوعبيد وحمزة بن عبدة وأسامة السهيلي، والأوغندي سيماكولا لاعب الوسط بجانب المهاجمين حمزة الخضراوي ومعتز الزمزمي.