فريق المليار في مأزق.. 6 نجوم صدموا جمهور الأهلي المصري

قدم الأهلي المصري بداية مخيبة للآمال في حملة الدفاع عن لقب الدوري المحلي لكرة القدم بعد أن تعادل أمام مضيفه مودرن سبورت بنتيجة 2-2 مساء السبت.

التعادل لم يكن وحده سبب غضب جماهير الأهلي بعد البداية الباهتة وغير المتوقعة، بل الأداء الهزيل أصاب المشجعين بصدمة كبيرة.

السبب الرئيسي لصدمة جماهير الأهلي يتمثل في امتلاك الفريق الأحمر كوكبة من النجوم الكبار بعد التعاقد مع صفقات مدوية مثل محمود حسن "تريزيغيه" جناح طرابزون سبور التركي وأحمد مصطفى "زيزو" جناح الزمالك ومحمد شريف مهاجم الخليج السعودي والتونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط فرينكفاروزي المجري.

وذهب البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتلقيب الأهلي بفريق "المليار" إشارة إلى ضخامة قيمة الصفقات الجديدة وقوة الفريق بالمقارنة بمنافسات الدوري المصري.

ويستعرض "إرم نيوز" بعض النجوم الذين صدموا جمهور الأهلي في مستهل مشوار الفريق بالدوري المصري:

محمد شريف

توقع الكثيرون تألقاً للنجم محمد شريف مهاجم الفريق العائد من رحلة قضاها مع الخليج السعودي قبل العودة للأهلي.

شريف لم يظهر بأفضل مستوياته في لقاء مودرن سبورت رغم تألقه في اللقاءات الودية خلال معسكر الإعداد في تونس.

ولم يسدد محمد شريف أي كرة تجاه مرمى مودرن سبورت، واكتفى بتصويبة بعيداً عن مرمى الحارس محمد أبو جبل.

محمود حسن "تريزيغيه"

نفس السيناريو تكرر مع الجناح الأيسر تريزيغيه الذي لم يقدم المستوى المتوقع منذ عودته للأهلي.

اللاعب الدولي الموهوب لم يظهر بأفضل صورة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، وأضاع ضربة جزاء في مباراة إنتر ميامي الأمريكي بافتتاح المونديال.

ولم يستطع تريزيغيه تقديم أفضل أداء في لقاء مودرن سبورت بالدوري، واكتفى بتسديدة بعيداً عن القائم.

محمد مجدي "أفشة"

رغم أن أفشة حصل على فرصة المشاركة أساسياً في أول مباراة محلية للمدرب ريبيرو إلا أن اللاعب قدم أداءً باهتاً.

وأثار أفشة غضب مدربه في الشوط الأول بسبب تمريرة خاطئة وهو الأمر الذي كان كفيلاً بتبديل اللاعب بين الشوطين.

محمد هاني

واصل محمد هاني الظهير الأيمن أدائه الهزيل ولم يقدم المستوى المقنع في لقاء مودرن سبورت.

هاني تعرض لانتقادات واسعة في كأس العالم للأندية بسبب بعض الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها، ولكنه لم يظهر أي تحسن في مباراة مودرن سبورت.

محمد شكري

استمرت معاناة الأهلي في مركز الظهير الأيسر وهو ما دفع النادي لإعادة لاعبه السابق محمد شكري بعد تألقه مع سيراميكا كليوباترا.

شكري ظهر بأداء باهت للغاية ولعب لمدة شوط واحد أمام مودرن سبورت ما دفع مدربه ريبيرو لاستبداله لصالح كريم فؤاد.

أحمد رضا

رغم أن أحمد رضا لاعب الوسط سجل هدفاً في مرمى مودرن سبورت إلا أنه كان نقطة ضعف واضحة في بناء هجمات الفريق الأحمر.

ولم يستطع رضا أداء الدور المطلوب على مستوى بناء الهجمات كما يريد ريبيرو كما أن الفريق تأثر بالبطء الشديد للاعب الوسط.