لن يلعب وراتبه ضخم.. محترف الأهلي المصري يتسبب في أزمة كبيرة

كشفت تقارير إخبارية عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي المصري مع المغربي رضا سليم، نجم الفريق، والذي تسعى الإدارة الرياضية لسرعة تسويقه في الميركاتو الصيفي الحالي، للتخلص من أزمة كبيرة قد يدخل بها النادي.

رضا سليم انضم لصفوف الأهلي قادمًا من الجيش الملكي في صيف 2023.

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وتعرض الجناح المغربي للإصابة في الركبة وخرج من قائمة الأهلي في يناير الماضي بسبب الإصابة، لكنه مرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2027.

ولعب رضا سليم 44 مباراة مع الأهلي وسجل 5 أهداف وصنع 3.

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ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "النهار" المصرية، فإن رضا سليم، لم يتلق عرضًا رسميًّا من نادي قطر القطري، كما تردد مؤخرًا، ولا توجد أي مفاوضات من قريب أو بعيد مع أي ناد آخر، واللاعب أصبح يمثل مشكلة داخل النادي.

وأضاف التقرير: "رضا سليم يحصل على 700 ألف دولار أمريكي، وقائمة الأجانب مكتملة للغاية، واللاعب رفض العديد من العروض المغربية".

وتابع: "رضا سليم يريد الحصول على المقابل المالي ذاته، والأقرب انتقاله لنادي سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة، مع تحمل النادي الأهلي جزءًا كبيرًا من راتبه".

ويمتلك الأهلي بالفعل 5 لاعبين أجانب في قائمته وهم: أشرف داري وأليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وأشرف بنشرقي ونيتس غراديشار، بالتالي يجب عليه بيع عقد رضا سليم سريعًا، قبل أن يصبح اللاعب حرًّا مع نهاية عقده بغلق باب الانتقالات، وحينها سيطالب الفريق الأحمر بتسديد كافة مستحقاته المالية.