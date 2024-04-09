أحمد رفعت يطمئن الجمهور على حالته الصحية في الظهور الأول له (فيديو)

نشر هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، أول فيديو يُظهر تحسن الحالة الصحية لأحمد رفعت، لاعب الفريق، بعد مروره بحالة صحية صعبة، إثر سقوطه في الملعب فاقدا الوعي خلال مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

ونشر عرابي الفيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، وظهر رفعت يتحدث للمرة الأولى بعد الخروج من المستشفى.

وقال رفعت في رسالته: "كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الفطر، حبيت أشكركم على دعواتكم طوال الفترة الماضية وبفضلها ربنا نجاني مما كنت فيه".

وأضاف: "أحب أيضا أشكر الأطباء الذين بذلوا مجهودا غير عادي في حالتي، وبفضل ربنا ودعوتكم لي مررت بالمرحلة الصعبة والأمور مستقرة بشكل كبير، وأحب أشكر كل من جاء لي في المستشفى واطمئن علي، وشكرا على كل الدعم الذي وصل لي، وأتمنى الناس كلها تكون في صحة وخير وسعادة وفي أحسن حال".