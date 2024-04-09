أحمد رفعت يطمئن الجمهور على حالته الصحية في الظهور الأول له (فيديو)
نشر هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، أول فيديو يُظهر تحسن الحالة الصحية لأحمد رفعت، لاعب الفريق، بعد مروره بحالة صحية صعبة، إثر سقوطه في الملعب فاقدا الوعي خلال مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري.
ونشر عرابي الفيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، وظهر رفعت يتحدث للمرة الأولى بعد الخروج من المستشفى.
وقال رفعت في رسالته: "كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الفطر، حبيت أشكركم على دعواتكم طوال الفترة الماضية وبفضلها ربنا نجاني مما كنت فيه".
وأضاف: "أحب أيضا أشكر الأطباء الذين بذلوا مجهودا غير عادي في حالتي، وبفضل ربنا ودعوتكم لي مررت بالمرحلة الصعبة والأمور مستقرة بشكل كبير، وأحب أشكر كل من جاء لي في المستشفى واطمئن علي، وشكرا على كل الدعم الذي وصل لي، وأتمنى الناس كلها تكون في صحة وخير وسعادة وفي أحسن حال".
وحسبما كشفت وسائل إعلام مصرية أخيرا، فإن رفعت حصل على موافقة الأطباء بالخروج، اليوم الثلاثاء، من المستشفى وقضاء العيد في منزله، مع استمراره تحت الملاحظة الطبية، بعد تحسن نتائج الكلى.
ووضع الأطباء برنامجاً وقائيا لأحمد رفعت تحت إشراف طبيب متخصص.
وكان اللاعب قد غادر قبل أيام العناية المركزة وتم نقله إلى غرفة عادية مجهزة، حيث خضع للرعاية الكاملة وإشراف كامل من الأطباء، بعد تحسن في حالته الطبية، وتحسن وظائف الكلى.
وقبلها، أعلنت إدارة مستشفى زمزم في الإسكندرية قبل أيام مغادرة اللاعب مقر المستشفى إلى مستشفى آخر بالقاهرة في سيارة رعاية مجهزة.
وأوضح الفريق الطبي أن القرار جاء بعد ثبات حالة اللاعب الصحية بشكل عام وفصل جهاز الغسيل الكلوي الممتد واستعادة الوعي بشكل كامل وطبيعي، واستقرار جميع العلامات الحيوية للحالة.
لاعب نادي فيوتشر كان سقط مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر بدقيقة ونصف، في الجولة 16 من الدوري المصري يوم 11 مارس الماضي.
وكشف الطاقم الطبي إصابة اللاعب بتوقف عضلة القلب لمدة ساعة ونصف الساعة؛ نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب.
وأشار الأطباء إلى أنه تم عمل إنعاش للقلب لمدة ساعة ونصف في الطوارئ، وبمجرد استرداد الدورة الدموية لعملها واستقرار حالة القلب عاد للعناية المركزة.