كشفت تقارير إعلامية عن وجود عائق واحد يهدد حلم النصر السعودي في إتمام صفقة ضم داني أولمو، نجم منتخب إسبانيا ولايبزيغ الألماني، في الميركاتو الحالي.

ويعد أولمو أحد أكبر أهداف برشلونة، في صيف العام الحالي، إذ وُضِع مع مواطنه الإسباني نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو، على رأس التعاقدات المرتقبة.

ولكن إبراهيم المهيدب، رئيس نادي النصر، أثار جدلًا واسعًا الأيام الماضية بعدما بدأ بمتابعة اللاعب عبر منصة "إنستغرام"، وهو ما جعل جماهير "العالمي" تمني نفسها بقرب انضمام اللاعب للفريق.

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أولمو صاحب الـ26 عامًا شارك مؤخرًا في تتويج منتخب بلاده بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" وقدم خلال مشوار البطولة أداءً رائعًا، زاد من التكهنات حول مستقبله الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على منصة "إكس" فإن صفقة انتقال أولمو للنصر محتملة ولكنها متوقفة على أمر مهم للغاية.

وأضاف: "كل ما يتعلق في هذه الصفقة متوقف على الأمور المالية، الأطراف كلها ليس لها مانع بالدخول والمفاوضات، ولكن عدم وجود المال الكافي قد يعيق الصفقة".

من جانبه، أوضح فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "النصر السعودي سيتحرك بجدية خلال الساعات المقبلة من أجل ضم داني أولمو".

وأضاف: "اللاعب ليس لديه مانع في الانتقال إلى الدوري السعودي واللعب مع النصر وكذلك لايبزيغ بشرط وجود عرض جيد ليس أقل من 50 مليون يورو".

وكانت تقارير ذكرت مؤخرًا أن ناديي النصر والهلال، لن يحصلا على دعم مالي من لجنة الاستقطابات، في صيف العام الحالي؛ بسبب استنزاف ميزانيتيهما في العام 2023.

يذكر أن أولمو توج هداف لمسابقة "يورو 2024" برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع 5 لاعبين آخرين.