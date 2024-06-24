الخطوة الأخيرة نحو الكرة الذهبية.. مشوار فينيسيوس للمجد يقترب من الانتهاء

التتويج الأغلى على المستوى الفردي في مسيرة أي لاعب هو حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم.

دعك من مناوشات البعض بشأن لقب أكثر من سجل الأهداف أو من صنعها أو من قدم تمريرات مفتاحية، فكلها في النهاية جزء من كل فيما يتعلق بجائزة الأفضل.

وأسألوا كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عما كان يتمحور صراع الثنائي معًا في السنوات الماضية.

لذلك لن يكون هناك تقدير أفضل للاعب مثل فينيسيوس جونيور عما قدمه على مدار موسم مع ريال مدريد من الحصول على الكرة الذهبية، لكن لا تزال هناك خطوة أخيرة للنجم البرازيلي لحصد اللقب.