فاجأ بن نافل.. من هو فهد الخنيني المرشح لرئاسة الهلال السعودي؟

اشتعلت انتخابات رئاسة مجلس إدارة الهلال السعودي مبكرا في ظل دخول اسم جديد لمنافسة فهد بن نافل، الرئيس الحالي للنادي.

وكانت مؤسسة أعضاء نادي الهلال أعلنت عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية للنادي للدورة الانتخابية الجديدة، والتي يتم على إثرها ترشيح عضوين لعضوية مجلس إدارة شركة النادي.

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وبحسب التنظيمات الجديدة للجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، فإنه يشترط لرئاسة مجلس إدارة النادي من قبل أحد مرشحي المؤسسة، تقديمه دعماً للنادي بمبلغ لا يقل عن 40 مليون ريال سعودي، وفي حال عدم استيفاء هذا الشرط؛ تقوم الجمعية العامة لشركة النادي باختيار الرئيس من بين الأعضاء السبعة الذين يتم ترشيحهم من قبل كل من صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة أعضاء النادي.

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وسيكون التقديم من خلال رابط منصة الجمعية العمومية الانتخابية للنادي، حيث يتم استقبال طلبات المرشحين والناخبين بداية من يوم الأحد 27 يوليو الجاري، وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم الخميس 31 من الشهر ذاته.

ويعد فهد بن نافل مرشحا بارزا للاستمرار في منصبه، إذ يحظى بدعم من الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي والذي يمثل القوة التصويتية في الجمعية العمومية للنادي.

ولكن وفقا لأحدث التقارير فإن بن نافل سيواجه منافسة شرسة من قبل رجل الأعمال فهد الخنيني.

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وبحسب التقارير، فإن الخنيني يجهز قائمة لخوض انتخابات نادي الهلال تضم عدداً من الشخصيات التي تملك خبرات بارزة.

ورجل الأعمال السعودي فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الخنيني هو شخصية بارزة في القطاع الإداري والاستثماري داخل المملكة، وحصل على بكالوريوس في اللغة العربية عام 2002 من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وشغل عددًا من المناصب التنفيذية، أبرزها المدير العام لشركات أركان لتشغيل والصيانة منذ 2023، وميقا لتقنية المعلومات، و"المساكن الأولى الفندقية" في 2019.

كما تولى رئاسة مجلس إدارة عدة شركات، مثل الطاقات المعدنية للتجارة (طاقات) منذ فبراير 2022، وعضو مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات، ورئيس مجلس إدارة شركة أرتال الفندقية منذ 2020.

الخنيني يُعد من القيادات السعودية الفعالة في مجالات العقار، والفندقة، والتقنية، ويتمتع بخبرة واسعة في الإدارة وتطوير الأعمال.

وذكرت تقارير أخيرة أن الخنيني كان له دور بارز في دعم جمهور الهلال خلال تشجيعه للفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث تكفل بتمديد إقامة 70 مشجعًا هلاليًا في أمريكا لمدة 5 أيام لدعم "الزعيم".